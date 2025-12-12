  1. ورزش
استقلال برنده جدال مدعیان قهرمانی

تیم فوتسال زنان استقلال موفق شد در هفته ششم لیگ برتر حریف خود را شکست داده و به صدرنشینی خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (جمعه ۲۱ آذر) و در مهم‌ترین دیدار این هفته تیم‌های استقلال تهران و پالایش نفت آبادان به مصاف یکدیگر رفتند. در پایان این مسابقه آبی‌پوشان پایتخت موفق شدند با نتیجه ۲ بر ۱ برابر یکی از مدعیان قهرمانی به برتری برسند.

در این دیدار زیبا افروغ و نسترن مقیمی برای استقلال گلزنی کردند.

استقلال با برتری در این دیدار ۱۸ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد.

نتایج کامل رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*استقلال تهران ۲ - پالایش نفت آبادان یک

*ایران زمین ملارد یک- گلبرگ تاکستان ۶

*مس کرمان ۳ - فولاد هرمزگان ۲

*مس رفسنجان ۲ - ملی حفاری یک

*سپاهان اصفهان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲

*پالایش نفت اصفهان ۲ - نفت امیدیه ۳

