استقلال برنده جدال مدعیان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابتهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (جمعه ۲۱ آذر) و در مهمترین دیدار این هفته تیمهای استقلال تهران و پالایش نفت آبادان به مصاف یکدیگر رفتند. در پایان این مسابقه آبیپوشان پایتخت موفق شدند با نتیجه ۲ بر ۱ برابر یکی از مدعیان قهرمانی به برتری برسند.
در این دیدار زیبا افروغ و نسترن مقیمی برای استقلال گلزنی کردند.
استقلال با برتری در این دیدار ۱۸ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد.
نتایج کامل رقابتهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*استقلال تهران ۲ - پالایش نفت آبادان یک
*ایران زمین ملارد یک- گلبرگ تاکستان ۶
*مس کرمان ۳ - فولاد هرمزگان ۲
*مس رفسنجان ۲ - ملی حفاری یک
*سپاهان اصفهان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲
*پالایش نفت اصفهان ۲ - نفت امیدیه ۳
