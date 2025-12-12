پرسپولیس باز هم باخت/ بازی بزرگ به سود ایستا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان امروز جمعه ۲۱ آذر پس از پایان تعطیلات نیمفصل برگزار شد. در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته دو تیم پرسپولیس و ایستا البرز در ورزشگاه شهید کاظمی روبهروی یکدیگر قرار گرفتند؛ دیداری پرهیجان که در نهایت با برتری یک بر صفر به سود نماینده البرز خاتمه یافت.
یکی از نکات قابل توجه این مسابقه جذابیت و حساسیتی بود که به دلیل حواشی نقلوانتقالاتی اخیر ایجاد شده بود؛ جایی که پرسپولیس برای تقویت ترکیب خود در نیمفصل دو ستاره مطرح ایستا البرز را به خدمت گرفته بود. با وجود این تغییرات سرخپوشان نتوانستند از این امتیاز برای کسب نتیجه استفاده کنند و ایستا البرز با حفظ انسجام تیمی موفق شد سه امتیاز ارزشمند این بازی را به دست آورد.
