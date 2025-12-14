  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

شهردار خارگ: پروژه‌های عمرانی و فرهنگی با سرعت در حال اجرا است

شهردار خارگ: پروژه‌های عمرانی و فرهنگی با سرعت در حال اجرا است

خارگ- شهردار خارگ گفت: طی یک ماه گذشته بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدمات شهری در خارگ آغاز و پیگیری شده و برنامه‌های «روز خارگ» با مشارکت همه نهادها در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با ارائه گزارشی از اقدامات یک‌ماهه شهرداری، از آغاز و پیشرفت مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و برنامه‌های فرهنگی خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های روز خارگ در شأن مردم جزیره تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی شورای اسلامی شهر گفت: طی چند ماه گذشته حدود ۲۰ پروژه در حوزه‌های مختلف شامل مبلمان شهری، بهسازی معابر، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، محوطه‌سازی پارک‌ها و فضای سبز و ارتقای زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. عملیات چمن‌کاری و درختکاری در سطح شهر از جمله خیابان شهرداری قدیم در حال اجراست و هدایت آب‌های سطحی در بارندگی‌های اخیر بدون مشکل انجام شد.

شهردار خارگ همچنین از آغاز فاز نخست طرح پایش تصویری سطح شهر خبر داد و افزود: پس از برگزاری جلسات مشترک مدیران اجرایی، پیمانکار این پروژه انتخاب شده و تجهیز اتاق مانیتورینگ در حال انجام است. فازهای بعدی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

باقری با اشاره به تقویت حوزه ایمنی شهری، گفت: قراردادی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی منعقد شده تا این مجموعه در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار گیرد.

وی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع شهربازی جدید جزیره خبر داد و افزود: این پروژه که از مطالبات دیرینه نوجوانان و خانواده‌ها بوده، در دو فاز اجرا شده و فاز دوم آن با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده است. همچنین اورهال کارخانه آسفالت انجام شده و عملیات آسفالت معابر و بهسازی برخی کوچه‌ها تا دهه فجر در دستور کار قرار دارد.

شهردار خارگ با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح ۸ تا ۱۰ پروژه عمرانی در دهه فجر، از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی به مناسبت «روز خارگ» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی، امام جمعه ولایی، بخشدار، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها اجرا خواهد شد.

باقری در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند مشارکت همه شرکت‌ها و نهادهای نفتی و غیرنفتی، تأمین الزامات انتظامی و امنیتی و استفاده از تمام ظرفیت‌هاست تا رویدادهایی شایسته مردم جزیره خارگ برگزار شود.

کد خبر 6688415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها