به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با ارائه گزارشی از اقدامات یک‌ماهه شهرداری، از آغاز و پیشرفت مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و برنامه‌های فرهنگی خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های روز خارگ در شأن مردم جزیره تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی شورای اسلامی شهر گفت: طی چند ماه گذشته حدود ۲۰ پروژه در حوزه‌های مختلف شامل مبلمان شهری، بهسازی معابر، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، محوطه‌سازی پارک‌ها و فضای سبز و ارتقای زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. عملیات چمن‌کاری و درختکاری در سطح شهر از جمله خیابان شهرداری قدیم در حال اجراست و هدایت آب‌های سطحی در بارندگی‌های اخیر بدون مشکل انجام شد.

شهردار خارگ همچنین از آغاز فاز نخست طرح پایش تصویری سطح شهر خبر داد و افزود: پس از برگزاری جلسات مشترک مدیران اجرایی، پیمانکار این پروژه انتخاب شده و تجهیز اتاق مانیتورینگ در حال انجام است. فازهای بعدی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

باقری با اشاره به تقویت حوزه ایمنی شهری، گفت: قراردادی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی منعقد شده تا این مجموعه در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار گیرد.

وی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع شهربازی جدید جزیره خبر داد و افزود: این پروژه که از مطالبات دیرینه نوجوانان و خانواده‌ها بوده، در دو فاز اجرا شده و فاز دوم آن با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده است. همچنین اورهال کارخانه آسفالت انجام شده و عملیات آسفالت معابر و بهسازی برخی کوچه‌ها تا دهه فجر در دستور کار قرار دارد.

شهردار خارگ با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح ۸ تا ۱۰ پروژه عمرانی در دهه فجر، از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی به مناسبت «روز خارگ» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی، امام جمعه ولایی، بخشدار، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها اجرا خواهد شد.

باقری در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند مشارکت همه شرکت‌ها و نهادهای نفتی و غیرنفتی، تأمین الزامات انتظامی و امنیتی و استفاده از تمام ظرفیت‌هاست تا رویدادهایی شایسته مردم جزیره خارگ برگزار شود.