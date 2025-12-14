به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی، ۱۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که شامل پنج درخواست واگذاری اولیه، پنج درخواست تمدید قرارداد اجاره و سه پرونده مربوط به اصلاح نقشه، فروش و تغییر نام بود.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، با چهار پرونده به مساحت بیش از ۱۳ هکتار برای احداث نیروگاه خورشیدی و مجموعه ورزشی موافقت شد. همچنین تمدید قرارداد اجاره چهار طرح دیگر شامل مجتمع خدمات رفاهی، کارگاه نجاری، واحد تولید محصولات بتنی و کارگاه ساخت کشتی به تصویب رسید.

مشایخی با اشاره به اهمیت این واگذاری‌ها در توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری منابع ملی و توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های پاک از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، با توجه به تابش مناسب آفتاب در بوشهر، از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌رود و می‌تواند به کاهش آلایندگی‌ها و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها و رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد تا این سرمایه‌گذاری‌ها به نتایج ملموس برای مردم و توسعه استان منجر شود.