واگذاری اراضی ملی استان بوشهر برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی

بوشهر- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر از موافقت با واگذاری بیش از ۱۳ هکتار از اراضی ملی این استان برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی، ۱۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که شامل پنج درخواست واگذاری اولیه، پنج درخواست تمدید قرارداد اجاره و سه پرونده مربوط به اصلاح نقشه، فروش و تغییر نام بود.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، با چهار پرونده به مساحت بیش از ۱۳ هکتار برای احداث نیروگاه خورشیدی و مجموعه ورزشی موافقت شد. همچنین تمدید قرارداد اجاره چهار طرح دیگر شامل مجتمع خدمات رفاهی، کارگاه نجاری، واحد تولید محصولات بتنی و کارگاه ساخت کشتی به تصویب رسید.

مشایخی با اشاره به اهمیت این واگذاری‌ها در توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری منابع ملی و توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های پاک از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، با توجه به تابش مناسب آفتاب در بوشهر، از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌رود و می‌تواند به کاهش آلایندگی‌ها و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها و رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد تا این سرمایه‌گذاری‌ها به نتایج ملموس برای مردم و توسعه استان منجر شود.

