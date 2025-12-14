به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح یکشنبه در همایش فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی استان بوشهر، مطالعه و آگاهی را پیش‌نیاز مطالبه‌گری دانست و اظهار کرد: دانشجویان باید با مطالعه در جلسات حضور پیدا کنند تا بتوانند مطالبه‌گری صحیح، منطقی و اثرگذار داشته باشند و عالمانه سخن بگویند.

وی دشمن‌شناسی را از الزامات فعالیت دانشجویی برشمرد و افزود: شناخت دشمن و عقبه فکری و عملیاتی آن نیازمند مطالعه و تحلیل است و بدون آگاهی نمی‌توان موضع‌گیری درستی داشت.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تأکید کرد: مطالبه‌گری با پرخاشگری نتیجه‌ای در پی ندارد؛ مطالبه‌گری عالمانه و منطقی است که می‌تواند طرف مقابل را به پاسخگویی وادار کرده و مسیر اصلاح را هموار کند.

در برابر بی‌مهری‌ها نباید عقب نشست

سردار خرم‌دل با اشاره به ماهیت جنگ امروز، اظهار داشت: امروز جنگی که با آن مواجه هستیم، جنگ تولید قدرت است؛ در این میدان توانسته‌ایم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشیم، اما در حوزه فرهنگی باید مستحکم‌تر، مقاوم‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم.

وی با تأکید بر نقش انسان‌های ریشه‌دار و اصیل در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: جامعه امروز به جوانانی فهیم، آگاه و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد و کار دانشجویان در این شرایط سخت و حساس، بسیار مهم و اثرگذار است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به وجود برخی بی‌مهری‌ها و مشکلات، تصریح کرد: در برابر بی‌مهری‌ها نباید عقب نشست؛ دانشجو باید با آگاهی و استقامت مسیر خود را ادامه دهد.