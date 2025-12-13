آغاز دومین پویش بزرگ اهدای خون «عید تا عید» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی از آغاز دومین دوره طرح بزرگ نذر خون «عید تا عید» خبر داد و اظهار داشت: به پاس قدردانی از مشارکت مردم، امسال نیز ۱۰ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به قید قرعه به اهداکنندگان خون اهدا خواهد شد.
وی اظهار کرد: با توجه به استقبال چشمگیر و گرم مردم شریف و ایثارگر استان لرستان در سال گذشته، تصمیم بر آن شد تا برای دومین سال پیاپی پویش «عید تا عید» در پایگاههای انتقال خون سراسر استان اجرا شود.
مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: این طرح فرهنگی و انساندوستانه از ۲۰ آذرماه همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر آغاز شده و تا ۲۲ بهمنماه، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.
سوری با اشاره به جوایز معنوی در نظر گرفته شده برای این پویش، تصریح کرد: تمامی هم استانیهای عزیزی که در این بازه زمانی با مراجعه به پایگاههای انتقال خون استان اقدام به اهدای یک واحد خون کنند در لیست قرعهکشی قرار گرفته و به ۱۰ نفر از این عزیزان به قید قرعه سفر رایگان به کربلا تعلق خواهد گرفت.
وی با تاکید بر نیاز همیشگی بیماران به فرآوردههای خونی بهویژه در فصل سرما از عموم مردم نوعدوست لرستان دعوت کرد تا با شرکت در این طرح ضمن برخورداری از اجر معنوی نجات جان انسانها شانس خود را برای تشرف به کربلای معلی امتحان کنند.
