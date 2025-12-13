به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در همایش زنان آفتاب (تجلیل از بانوان و داوطلبان فعال هلال احمر استان زنجان در جنگ ۱۲ روزه) افزود: بنده به‌عنوان یکی از اعضای جمعیت هلال‌احمر، این توفیق را دارم که در مراسم تقدیر از شما عزیزان سهیم باشم؛ اقدامی که از سر حق‌شناسی نسبت به تلاش‌ها و مجاهدت‌های بانوان در مجموعه هلال‌احمر انجام می‌گیرد.

وی بیان کرد: برگزاری این مراسم مبارک، هم‌زمان با ایام بزرگداشت مقام زن و روز مادر است. الحمدلله امروز شاهدیم که مکتب فاطمی و زینبی، به برکت الگوهای متعالی معرفی‌شده از سوی اسلام و معارفی که از آن شخصیت‌های عظیم به ما رسیده، همچنان زنده و پویاست و این نهضت با قدرت ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی هرگز به این جایگاه نمی‌رسید، مگر با حضور بانوانی زینبی؛ بانوانی که در دوران مبارزه، در دفاع مقدس و در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هر یک به شکلی مؤثر ایفای نقش کردند. ما به شما افتخار می‌کنیم.

بانوان جمعیت هلال‌احمر در حوادث حضوری موثر دارند

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان گفت : بانوان هلال‌احمر در مأموریت‌های امدادی، مدیریت بحران، آموزش‌های همگانی و حتی در سخت‌ترین لحظات حوادث و بلایا، حضوری مؤثر دارند.

ندرلو افزود: بانوان هلال‌احمر در جامعه، در مأموریت‌های امدادی، مدیریت بحران، آموزش‌های همگانی و حتی در سخت‌ترین لحظات حوادث و بلایا، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند.

وی بیان کرد: به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، بانوان هلال‌احمر نشان دادند که پابه‌پای دولتمردان و نیروهای نظامی و انتظامی ایستادند و اجازه ندادند ذره‌ای از خاک این سرزمین به دست دشمن بیفتد.

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: بانوان هلال‌احمر ثابت کرده‌اند که توان زنانه، ترکیبی از خرد، عاطفه، قدرت، مهربانی، اراده و عشق به انسان‌هاست.

گفتنی است، همایش زنان آفتاب با محوریت تجلیل از بانوان و داوطلبان فعال جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بمناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر، با حضور نماینده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در استان و امام جمعه محبوب زنجان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان برگزار شد.