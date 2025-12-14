پایان عملیات نجات سه مفقودی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: شامگاه گذشته، گزارشی مردمی مبنی بر مفقود شدن سه نفر آقا در مسیر جنگلی مابین توسکستان و نومل شهرستان گرگان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان (EOC) اعلام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم تخصصی کوهستان از پایگاه مرکزی گرگان متشکل از چهار نیروی عملیاتی شامل یک نفر پرسنل و سه نفر داوطلب، با به‌کارگیری یک دستگاه وانت کمک‌دار به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و صعب‌العبور منطقه گفت: نجاتگران پس از انجام عملیات جست‌وجوی هدفمند در محدوده اعلام‌شده، موفق به شناسایی و یافتن هر سه فرد مفقودی شدند.

حاجیلری اظهار کرد: افراد پیدا شده پس از بررسی اولیه وضعیت جسمانی و اطمینان از سلامت آن‌ها، توسط تیم امدادی به مکان امن منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان با قدردانی از تلاش نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر، از شهروندان خواست پیش از ورود به مناطق جنگلی و کوهستانی، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت بروز حادثه، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۲ ندای امداد اطلاع دهند.