«کنگلومرا» در تالار «ماه» حوزه هنری لرستان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کُنگلومرا» به نویسندگی و کارگردانی «پویا حسنوند» از ۲۰ آذرماه سال جاری در تالار ماه حوزه هنری لرستان روی صحنه رفت. این نمایش اجراهای خود را که با استقبال مخاطبان همراه بود، شامگاه امروز شنبه ۲۲ آذر با حضور جمعی از مسئولان استانی و استقبال پرشور مخاطبان به پایان رساند.

«کُنگلومرا» طی سه روز اجرا، با احتساب ظرفیت ۲۰۰ صندلی سالن و افرادی که نشسته و سرپا نمایش را به تماشا نشستند پذیرای حدود ۸۰۰ مخاطب بود.

‌بنا بر این گزارش، فائزه خوانساری، ذبیح محسنی، دانش دولتشاهی، شیرین رحمتی، علی ساکی، محمد شرفی، آیسا چنگایی، آریان آشتابو، کوثرجمشیدی، آریساپیرداده، سارا سلیمانی مطلق، مهدیه مریدی، مهشاد جوکار، ثنا ویسکرمی، علی مقدسی، امیر مهدی یوسف‌پور، محمدامین فرج‌زاده، پارسا حیدری، جواد حسنوند، غلامرضا حسنوند، پویا حسنوند بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: طراح صحنه: پویا حسنوند، طراح پوستر و بروشور: سیدحسن موسوی، طراح نور: علیرضا زرینجویی، طراح لباس سیده صفیه موسوی، دستیار کارگردان علی ابراهیمی، احمد ملک‌پور، علی ساکی، ساخت دکور: محمد جواد دلفان، احمد دلفان، محمد حاتموند، پویا حسنوند، نوازندگان: حسین شرفی، بردیا خادمی، اسرا بهرامی، پرهام بحیرایی، مرتضی داد آفرید، علی کاکاوند، غلامرضا حسنوند، مجید حسنوند، اجرای نور و افکت: علی ابراهیمی، علیرضا زرینجویی، طراح رقص‌های آئینی: علی مقدسی، مشاور هنری: دکتر مهیار صادقی