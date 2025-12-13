  1. استانها
پیروزی نمایندگان هرمزگان در هفته ششم لیگ حرفه ای بسکتبال

بندرعباس- نمایندگان استان هرمزگان در هفته ششم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور، مقابل رقبای خود به میدان رفتند و موفق به کسب پیروزی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور، نمایندگان استان هرمزگان به مصاف رقبای خود رفتند و به پیروزی دست یافتند.

تیم کاوان بسکتبال قشم در گروه «الف» و با سرمربیگری جواد زارعی، در سالن خلیج فارس قشم میزبان تیم اروند سیرجان بود.

کاوان قشم موفق شد با نتیجه ۸۵ بر ۷۶ به پیروزی برسد.

کاوان بسکتبال قشم با کسب این نتیجه و ۱۲ امتیاز، در صدر جدول رده‌بندی گروه «الف» قرار گرفت.

در گروه «ب» نیز تیم آنامیس میناب با هدایت محمد غلامی، در سالن یادگار امام میناب میزبان تیم قهرمانان جاوید زنجان بود.

آنامیس میناب با نتیجه ۸۰ بر ۶۷ حریف خود را شکست داد. آنامیس میناب در حال حاضر با ۸ امتیاز، در رده هفتم جدول رده‌بندی گروه «ب» قرار دارد.

