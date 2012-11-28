به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور رفت سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های کشور، فردا با برگزاری پنج مسابقه پیگیری خواهد شد که در حساس ترین این مسابقات، فولاد ماهان سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختی قشم به مصاف استقلال زرین خواهد رفت و همیاری زنجان میزبان پتروشیمی بندر امام خواهد بود.

فولاد ماهان که با کسب 2 پیروزی متوالی در هفته های سوم و چهارم لیگ برتر در مقابل تیم های مدعی مهرام و دانشگاه آزاد تهران به رده دوم جدول رده بندی مسابقات رسید، برای حفظ جایگاه خود و ماندن در کورس رقابت با تیم های بالانشین جدول رده بندی، به برد در دیدار با استقلال زرین قشم نیاز مبرم دارد.

استقلال زرین قشم که سال گذشته موفق شد جواز حضور در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را کسب کند، با 2 پیروزی و 2 شکست در 4 دیدار گذشته خود و با 6 امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی ایستاده است.

استقلال زرین قشم با سرمربیگری محمد کسایی پور در هفته اول لیگ برتر در تهران با نتیجه 95 بر 84 مغلوب مهرام شد و مصاف خانگی هفته دوم در مقابل دانشگاه آزاد تهران را با نتیجه 56 بر 62 به این تیم واگذار کرد. استقلال در هفته سوم به اولین پیروزی خود در لیگ برتر دست یافت و نفت سپاهان تهران را در خانه این تیم با حساب 89-83 از پیش رو برداشت. آن ها در هفته چهارم میهمان شهرداری گرگان بودند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 78 بر 81 به سود استقلال زرین قشم به پایان رسید.

ماهان نیز پس از برد 54-57 همیاری زنجان در اصفهان و شکست 70 بر 74 در خانه پتروشیمی بندر امام در دو هفته آغازین لیگ برتر، در هفته سوم میزبان مهرام تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر بود که موفق شد در ثانیه های پایانی مسابقه، شکست 66 - 64 را به این تیم تحمیل کند.

ماهان در هفته چهارم به سالن آزادی تهران رفت تا در مقابل دانشگاه آزاد صدرنشین قرار گیرد. ماهانی ها با انگیزه فروانی که از پیروزی هفته سوم برابر مهرام تهران به دست آورده بودند پا به این مسابقه گذاشتند و با اختلاف 12 امتیاز و با حساب 68 بر 82 به پیروزی رسیده و 7 امتیازی شدند و با یک پله صعود و در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

در سایر مسابقات هفته پنجم و به طور همزمان تیم رده سومی همیاری زنجان در خانه پذیرای صدرنشین لیگ برتر یعنی پتروشیمی بندر امام، خواهد بود و البدر بندر کنگ تیم هشتم جدول رده بندی میزبان مهرام تهران رده پنجمی است. دانشگاه آزاد تهران که هفته گذشته در بازی خانگی خود مقابل فولاد ماهان با نتیجه 68-82 شکست خورد و ضمن واگذار کردن صدر جدول به پتروشیمی بندر امام، به رده چهارم جدول نیز سقوط کرد، در این هفته به ماهشهر خواهد رفت تا در مقابل صنایع پتروشیمی رده هفتمی قرار گیرد. شهرداری گرگان و نفت سپاهان تهران دو تیم بدون برد و قعرنشین لیگ برتر نیز آخرین مسابقه هفته پنجم را در سالن امام خمینی گرگان برگزار خواهند کرد.

شاگردان فرزاد کوهیان در تیم همیاری زنجان هفته گذشته موفق به شکست 88 بر 68 نفت سپاهان تهران شدند، پتروشیمی نیز در خانه، البدر بندر کنگ را با نتیجه 92-70 شکست داد و مهرام در سالن آزادی تهران، پتروشیمی ماهشهر را با شکست 85 بر 71 بدرقه کرد. شهرداری گرگان نیز در خانه مقابل استقلال زرین قشم متحمل چهارمین شکست پی در پی خود شد و این مسابقه را با نتیجه 81 بر 78 به این تیم واگذار کرد.

در جدول رده بندیرقابت ها و تا پایان هفته چهارم، پتروشیمی بندر امام با کسب 8 امتیاز در رده اول قرار دارد و تیم های فولاد ماهان سپاهان و همیاری زنجان هر کدام با 7 امتیاز دوم و سوم هستند .

دیدار تیم های بسکتبال فولاد ماهان سپاهان و استقلال زرین قشم در چارچوب رقابت های هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 فردا در مجتمع ورزشی تختی جزیره قشم برگزار می شود .

مهراد آتشی بازیکن فصل گذشته پتروشیمی بندر امام از جمله بازیکنان شاخص استقلال زرین قشم است که پس از راهیابی این تیم به رقابت های لیگ برتر کشور به عنوان یکی از نفرات سهمیه ملی به استقلال زرین پیوست.

گفتنی است علیرضا ناصر افشار، محمد جواد زارع، ورژ آبکاریان و مجتبی هاشمی وظیفه داوری و نظارت بر این مسابقه را برعهده خواهند داشت.

- برنامه کامل هفته پنجم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور:

پنج شنبه – 91/9/09

* همیاری زنجان - پتروشیمی بندر امام، ساعت 16:00 ، سالن دکتر بهشتی زنجان

* استقلال زرین قشم - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 16:00 ، مجتمع ورزشی تختی قشم

* البدر بندر کنگ - مهرام تهران، ساعت 16:00 ، سالن شهدای خلیج فارس بندر کنگ

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - دانشگاه آزاد تهران، ساعت 16:00 ، سالن بعثت ماهشهر