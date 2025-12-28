نمایندگان هرمزگان در لیگ حرفه ای بسکتبال شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته هشتم لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های کاوان قشم و آنامیس میناب به عنوان نمایندگان استان هرمزگان در دیدارهای خانگی برابر رقبای خود شکست خوردند.

در گروه الف این رقابت‌ها، تیم کاوان قشم به هدایت جواد زارعی در سالن خلیج فارس قشم میزبان نفت و گاز گچساران بود. این دیدار که جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۵ برگزار شد، در نهایت با نتیجه ۷۶ بر ۷۰ به سود تیم میهمان به پایان رسید.

کاوان قشم با وجود این شکست، با ۱۳ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد.

در دیگر دیدار، تیم آنامیس میناب به هدایت محمد غلامی در گروه ب رقابت‌ها، جمعه ۵ دی ماه ساعت ۱۶ در سالن یادگار امام میناب به مصاف گل گهر سیرجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۸۶ بر ۶۳ به سود نماینده سیرجان خاتمه یافت.

آنامیس میناب با ۹ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

کاوان بسکتبال قشم در هفته نهم این رقابت‌ها، جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۵ در سالن خلیج فارس قشم میزبان مهرپارسا کرج خواهد بود.

همچنین تیم آنامیس میناب در همین هفته، جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ در سالن نهاجا تهران میهمان تیم عقاب تهران است.