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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۱

محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی آذربایجان‌ غربی توسعه می یابد

محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی آذربایجان‌ غربی توسعه می یابد

ارومیه - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با حمایت از اجرای طرح‌های عمرانی در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی، ظرفیت در این استان رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی صبح شنبه در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان ارومیه اظهار داشت: توسعه محورهای راهبردی از جمله مسیرهای منتهی به مرز بازرگان، مرز رازی و مرز تمرچین، زمینه‌ساز تقویت مبادلات فرامرزی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه شده و نقش آذربایجان‌غربی را در شبکه تجارت منطقه‌ای پررنگ‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران استانی توسعه استان در حال انجام است و این مسئله نفع مردم منطقه و کشور بوده و پشتیبانی مالی مناسب از این طرح‌ها انجام می‌گیرد و این مساله برای منافع ملی و توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: راه دسترسی به مرز بازرگان که مسیر سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو بوده جزو اولویت‌های ما بوده چرا که این محور جزو کریدور بوده و توسعه دسترسی به مرز را به همراه دارد.

پورمحمدی افزود: توسعه مسیرهای منتهی به مرز رازی و مرز تمرچین به دلیل اهمیت فرامرزی جزو اولویت‌های اصلی استان بوده که توجه ویژه‌ای به آنها می‌شود.

وی تاکید کرد: بازدیدی از آزادراه ارومیه_تبریز انجام شد و این پروژه نیز جزو اولویت‌های مهم است چرا که آذربایجان‌غربی یک منطقه تاریخی و مهم است و توسعه محورهای ارتباطی آن در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 6785269

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