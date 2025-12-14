  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۱

معاریو: نتانیاهو نمی‌خواهد با ترامپ درگیر شود

روزنامه معاریو به نگرانی‌های نتانیاهو در قبال رویارویی با ترامپ بر سر موضوع فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان و ترکیه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بن کاسبیت تحلیلگر ارشد روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رویارویی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان و ترکیه بیم دارد.

وی اضافه کرد، نتانیاهو ترجیح می‌دهد سیاست اعمال فشار آرام را در قبال این موضوع دنبال کند چرا که نسبت به آسیب دیدن روابط خود با کاخ سفید نگران است.

بن کاسبیت بیان کرد که اگر هر رئیس جمهور دیگری غیر از ترامپ در آمریکا بود تل آویو تمام تلاش خود را برای متوقف کردن فروش این جنگنده‌ها به کار می‌گرفت اما نتانیاهو نمی‌خواهد با خشمگین کردن ترامپ خود را به خطر بیاندازد.

این در حالی است که ترامپ به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی در تمام زمینه‌ها به ویژه سیاسی و تسلیحاتی به شمار می‌رود. ترکیه و عربستان سعودی نیز تاکنون تهدیدی برای تل آویو نبوده‌اند.

ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه را متوقف کرد چرا که آنکارا در عین حال خواهان خرید سامانه‌های اس ۴۰۰ از روسیه بود اما در دوره کنونی ممکن است این روند از سر گرفته شود.

وی همچنین از فروش جنگنده‌های مذکور به عربستان خبر داده است.

