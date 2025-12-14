واکنش تشکیلات خودگردان فلسطین به سخنان سفیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیل ابوردینه سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که سخنان مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی مردود و محکوم است.

وی اضافه کرد که هر گونه شهرک سازی غیر قانونی و در تضاد با قطعنامه‌های بین المللی به شمار می‌رود.

پیشتر مایک هاکابی تحرکات رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را کم اهمیت خوانده بود.

ابوردینه اضافه کرد که هیچ کسی نمی‌تواند به اشغالگری مشروعیت ببخشد. دولت آمریکا اگر واقعاً در توقف خشونت و تنش و تحقق صلح فراگیر در منطقه جدی است باید به صورت کامل به قوانین بین المللی و قطعنامه‌ها پایبند باشد.