بارش در ۱۵ استان کشور ادامه دارد؛ هشدار سیلاب صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارندگی در بخشهای گستردهای از کشور خبر داد و نسبت به خطر سیلاب، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جادههای کوهستانی هشدار داد.
بر اساس اعلام این سازمان، امروز بسیاری از مناطق استانهای گیلان و مازندران همچنان با بارندگی همراه هستند و در جنوب کشور نیز در مناطقی از جمله بندرعباس و جزیره سیری بارش گزارش شده است.
همچنین امروز استانهای گیلان، مازندران و گلستان بههمراه بخشهایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و بخشهایی از سیستان و بلوچستان بهویژه مناطق جنوبی استان، هرمزگان، جنوب استان کرمان و شرق استان فارس با بارش باران مواجه خواهند بود.
به گفته سازمان هواشناسی، در استانهای کردستان و کرمانشاه نیز بارشهای پراکنده پیشبینی شده و از تازهآباد کرمانشاه گزارش بارندگی مخابره شده است.
سازمان هواشناسی تأکید کرد: شدت بارشهای امروز که میتواند زمینهساز سیلاب و آبگرفتگی باشد، بیشتر در استان مازندران، غرب استان گلستان و ارتفاعات استان سمنان رخ خواهد داد. در جنوب کشور نیز بخشهای جنوبی هرمزگان و سیستان و بلوچستان در معرض بارشهای قابل توجه قرار دارند.
این سازمان همچنین هشدار داد که جادههای کوهستانی رشتهکوه البرز بهویژه در البرز مرکزی و شرقی با بارش برف، کاهش دید افقی و مهآلودگی همراه خواهد بود و از رانندگان خواست تجهیزات زمستانی را هنگام تردد در این محورها به همراه داشته باشند.
در ادامه این گزارش آمده است: از فردا با ورود سامانه بارشی جدید از جنوب کشور، دامنههای جنوبی و مرکزی زاگرس تحت تأثیر قرار میگیرند. بر اساس پیشبینیها، شدت بارشها در روز آینده بیشتر در استانهای فارس و بوشهر خواهد بود، اما استانهای کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان، مناطقی از یزد، جنوب استان اصفهان، استان کرمان بهویژه مناطق غربی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز از این سامانه بارشی بهرهمند خواهند شد.
سازمان هواشناسی اضافه کرد: در نیمه دوم هفته جاری بارشها عمدتاً در نواحی جنوبی و نیمه جنوبی کشور ادامه خواهد داشت و در ارتفاعات، بارشها بهصورت برف پیشبینی میشود. در سایر مناطق نیز رعدوبرق پدیده غالب خواهد بود.
در پایان، سازمان هواشناسی از کشاورزان و باغداران خواست با توجه به پیشبینی بارشهای مؤثر و احتمال خسارت، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.
