سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه سرد و بارشی از سهشنبه شب، بارشها در ابتدا بهصورت پراکنده و بیشتر در نواحی کوهپایهای و کوهستانی پیشبینی میشود.
ملاحی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه بر شدت و گستره بارشها افزوده شده و بارندگی در بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد که در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.
به گفته وی، کاهش محسوس دما، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه است.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: بارشها تا روز پنجشنبه ادامه دارد و ماندگاری هوای سرد تا روز جمعه در استان پیشبینی میشود.
نظر شما