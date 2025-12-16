  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۷

سامانه سرد و بارشی از شامگاه سه‌شنبه وارد گلستان می‌شود

سامانه سرد و بارشی از شامگاه سه‌شنبه وارد گلستان می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از شامگاه سه‌شنبه با ورود یک سامانه سرد و بارشی، ابتدا بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود و از بامداد چهارشنبه شاهد افزایش بارندگی دراستان خواهیم بود.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه سرد و بارشی از سه‌شنبه شب، بارش‌ها در ابتدا به‌صورت پراکنده و بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده شده و بارندگی در بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد که در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

به گفته وی، کاهش محسوس دما، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه است.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: بارش‌ها تا روز پنجشنبه ادامه دارد و ماندگاری هوای سرد تا روز جمعه در استان پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6690847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها