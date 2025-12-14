گلستان در مسیر ناپایداری جوی؛ بارش باران و برف در راه استان

سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از صبح امروز با نفوذ سامانه بارشی به استان، شاهد بارش باران در اغلب نقاط، وقوع رعدوبرق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز ریزش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با عبور این سامانه بارشی، از روز دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه شرایط جوی استان به‌نسبت پایدار خواهد شد، اما این پایداری موقتی است و به‌تدریج از عصر چهارشنبه سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود که مجدداً ناپایداری‌های جوی را به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: سردترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته دلند با هفت درجه سانتی‌گراد ثبت شده و آق‌قلا با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان بوده است.

جعفری ادامه داد: حداقل دمای شهر گرگان صبح امروز هشت درجه سانتی‌گراد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی توصیه کرد: با توجه به ناپایداری‌های جوی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و محورهای مواصلاتی، شهروندان و رانندگان نکات ایمنی را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.



