به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح یکشنبه بیست و سوم آذرماه با میانگین ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۴۷، خیابان انقلاب ۳۰، دانشگاه صنعتی ۳۹، رودکی ۳۴، سپاهانشهر ۳۵، خیابان فرشادی و ولدان ۴۲، فیض ۴۹، میرزا طاهر ۱۷ و هزار جریب ۲۷ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۵۴، بزرگراه خرازی ۶۲، رهنان ۵۶ و کاوه ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه کردآباد ۱۲۷، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۰ ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه زینبیه ۱۶۵ AQI ناسالم برای عموم است.
امروز هوای خمینیشهر، زرین شهر، مبارکه، شاهین شهر و کاشان در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس است. هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آفتابی و سرد و به دلیل شرایط مه دود، غبارآلود است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
