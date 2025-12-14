هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز یکشنبه بیست و سوم آذرماه با ثبت عدد ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
کیفیت هوای مناطق ساختمان، وحدت و رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها به ثبت رسید همچنین صدف، نخریسی، طرق، تقی آباد، الهیه و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد کیفیت هوای قابل قبول به ثبت رسیده است.
