  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۶

هوای مشهد ناسالم است

هوای مشهد ناسالم است

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز یکشنبه بیست و سوم آذرماه با ثبت عدد ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوای مناطق ساختمان، وحدت و رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها به ثبت رسید همچنین صدف، نخریسی، طرق، تقی آباد، الهیه و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد کیفیت هوای قابل قبول به ثبت رسیده است.

کد خبر 6688200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها