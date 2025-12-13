  1. استانها
  2. فارس
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس؛ بارش شدید باران و سیلاب‌های احتمالی

هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس؛ بارش شدید باران و سیلاب‌های احتمالی

شیراز-اداره کل هواشناسی فارس از دوشنبه ۲۴ آذر به دلیل ورود سامانه بارشی پرقدرت به استان، برای مناطق مختلف هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه‌ای اداره کل هواشناسی فارس از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر در همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی، مرکزی، نیمه جنوبی و شرقی بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در پاره‌ای از نقاط ریزش تگرگ همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه نسبت‌به لغزندگی جاده‌ها، مسدود شدن گردنه‌های برف‌گیر و کولاک برف، اختلال در آمد و شد درون‌شهری و برون‌شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش شدید دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی به‌عنوان اثر مخاطره‌آمیز فعالیت این سامانه بارشی هشدار داده شده است.

اداره کل هواشناسی فارس از هم استانی‌ها خواسته شده از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند و خودرو خود را در جاده‌های برف‌گیر و کوهستانی به زنجیر چرخ مجهز کنند.

احتیاط در عبور و مرور از آزادراه، توقف نکردن در بستر رودخانه‌ها و حاشیه مسیل‌ها به دلیل جاری شدن سیلاب، خودداری از فعالیت کوهنوردی و قرار نگرفتن عشایر در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، از دیگر توصیه‌های کارشناسان هواشناسی است.

همچنین پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و آمادگی ماشین‌های امدادی و راهداری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه شده است.

کد خبر 6687982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      خدايا شکرت
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بجای که روز افتابی رو تعطیل کنید بجاش روز بارونی تعطیل کنید هوا سرد بچه ها مریض میشن
    • میلاد IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      الهی شکرت خدا کنه باران بیاد، رحمت خداست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها