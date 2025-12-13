به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه‌ای اداره کل هواشناسی فارس از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر در همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی، مرکزی، نیمه جنوبی و شرقی بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در پاره‌ای از نقاط ریزش تگرگ همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه نسبت‌به لغزندگی جاده‌ها، مسدود شدن گردنه‌های برف‌گیر و کولاک برف، اختلال در آمد و شد درون‌شهری و برون‌شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش شدید دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی به‌عنوان اثر مخاطره‌آمیز فعالیت این سامانه بارشی هشدار داده شده است.

اداره کل هواشناسی فارس از هم استانی‌ها خواسته شده از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند و خودرو خود را در جاده‌های برف‌گیر و کوهستانی به زنجیر چرخ مجهز کنند.

احتیاط در عبور و مرور از آزادراه، توقف نکردن در بستر رودخانه‌ها و حاشیه مسیل‌ها به دلیل جاری شدن سیلاب، خودداری از فعالیت کوهنوردی و قرار نگرفتن عشایر در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، از دیگر توصیه‌های کارشناسان هواشناسی است.

همچنین پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و آمادگی ماشین‌های امدادی و راهداری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه شده است.