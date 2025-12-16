  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

هواشناسی: اصفهان برفی می‌شود

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از فراگیر شدن فعالیت سامانه سرد بارشی از شامگاه امروز و بارش برف و باران تا روز جمعه ۲۸ آذر ماه خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته میانگین بیشترین بارش در پادنا علیا از توابع سمیرم با ۴.۸ میلیمتر، سمیرم ۲ میلیمتر و داران ۱.۴ میلیمتر بوده است، اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد بعدازظهر امروز سه شنبه فعالیت سامانه سرد و بارشی در سمت جنوب و غرب استان تداوم می‌یابد.

وی ادامه داد: به تدریج از شامگاه امروز بیشتر مناطق استان شاهد رشد ابر، مه آلودی هوا و بارش برف و باران خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ و گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر استان کولاک و در مناطق برفی یخبندان و لغزندگی پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه اوج فعالیت سامانه از فردا چهارشنبه تا اواخر روز جمعه در سراسر استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه بارشی که ماهیت جنوبی دارد، تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، اضافه کرد: این هفته با ماندگاری هوای سرد و از روز جمعه کاهش محسوس دما را بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس انتظار داریم.

رئیس مرکز پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۱۲ و ۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰.۵ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      53 6
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      9 2
      پاسخ
      خدا کنه واقعا بعد از سالها یه برف حسابی بیاد خدایا شکرت
    • نعمت الله GB ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      10 2
      پاسخ
      شاید اگرمازوت سوزی کم بشود بو مازوت همه جاراپرکرده و مانع اصلی بارش است
    • مرندی IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      4 8
      پاسخ
      کدوم بارش ؟ این بارش هایی که گفتین تو خواب می بارن دیگه ؟؟؟!
      • هدیه IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        9 1
        داره میباره که فکرکنم توخوابی نمی بینی
    • عنایت IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      4 1
      پاسخ
      خدایا شکر.انشالا دروغ نیست!
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      15 1
      پاسخ
      خدایا شکرت که ابرها رو بارور کردن خدا کند دوباره آب نرود🤣🤣😐
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فعلا که برا پنجشنبه هیچ بارشی ندیدیم

