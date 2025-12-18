چرا باید نان سبوس دار مصرف کنیم؟

آزیتا حکمتدوست، متخصص تغذیه بیمارستان آیتالله طالقانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به جایگاه نان در الگوی غذایی ایرانیان گفت: نان همچنان یکی از پایهایترین اجزای سفره خانوار است و کیفیت آن نقش مستقیم و عمیقی در سلامت جامعه دارد.
نان؛ فراتر از یک ماده غذایی
وی افزود: سالهاست که نان در زندگی روزمره ما نهتنها بهعنوان یک ماده غذایی اصلی، بلکه بهعنوان بخشی از فرهنگ، اقتصاد و امنیت غذایی کشور شناخته میشود؛ بنابراین ارتقای سلامت نان، نوعی سرمایهگذاری برای سلامت نسلهای آینده به شمار میآید. به گفته او، بخش بزرگی از انرژی روزانه بسیاری از افراد، بهویژه کودکان، سالمندان و اقشار کمبرخوردار، از نان تأمین میشود و هرگونه بهبود در کیفیت آرد، شیوه تهیه، میزان سبوسگیری، تخمیر و فرآیند پخت، میتواند تأثیر مستقیمی بر سلامت جامعه داشته باشد.
برتری نانهای سبوسدار
حکمتدوست توضیح داد: نانهایی که با آرد کامل و سبوسدار تهیه میشوند، از نظر فیبر، ویتامینهای گروه B و عناصر معدنی ارزش تغذیهای بالاتری دارند و مصرف منظم آنها میتواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کمک به کنترل وزن و کاهش خطر ابتلاء به بیماریهایی مانند دیابت نوع دو کمک کند.
وی با اشاره به کاهش کیفیت تغذیهای برخی نانهای صنعتی و سنتی به دلیل استفاده از آرد بیشازحد سفید یا تخمیر ناکافی، بر اهمیت آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم تأکید کرد و گفت: انتخاب آگاهانه مصرفکنندگان میتواند چرخه تولید را اصلاح کند؛ زمانی که مردم نانهای باکیفیتتر را انتخاب کنند، تولیدکنندگان و نانوایان نیز به سمت ارتقای کیفیت حرکت خواهند کرد.
رنگ نان معیار سلامت نیست
به گفته این متخصص تغذیه؛ رنگ تیره نان همیشه به معنای سبوسدار بودن آن نیست و گاهی این رنگ بهدلیل افزودن رنگدهندهها ایجاد میشود. بنابراین توجه به بافت، بوی نان، میزان ماندگاری و شیوه پخت، در تشخیص نان سالم اهمیت زیادی دارد.
