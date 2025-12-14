چمران: افزایش خودسرانه کرایه تاکسی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به دستور جلسه امروز شورا، اظهار کرد: جلسه امروز، سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران است که در ابتدای آن یک طرح به صورت یکفوریتی مطرح شد. این طرح شهرداری تهران را ملزم میکند برنامهای ارائه دهد تا زمینهای شهر تهران قابلیت نفوذپذیری آب را داشته باشند.
وی افزود: متأسفانه امروز عمده سطح شهر تهران یا آسفالت است یا سیمان و موزائیک و به همین دلیل آبهای سطحی ناشی از بارندگی، با وجود کم بودن بارشها، هیچ جایگاهی برای نفوذ به زمین ندارند. این موضوع باعث میشود منابع آب زیرزمینی بهتدریج کاهش پیدا کند و در نهایت پدیده فرونشست زمین تشدید شود. ما این طرح را حتی در دوره گذشته شورا هم دنبال کرده بودیم، منتها آن زمان بحث آب را هم در نظر داشتیم. حالا باید ببینیم شهرداری چه تمهیداتی میاندیشد و چه پیشنهادهایی ارائه میدهد.
چمران ادامه داد: موضوع دوم دستور جلسه، برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی است. به دلیل اصلاحاتی که در اساسنامهها انجام شده، این شرکت باید مجمع عمومی تشکیل دهد؛ یکی برای مسائل مربوط به سرمایش و دیگری برای تصویب اساسنامه جدید. پس از آن نیز روند قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین اساسنامه چند شرکت دیگر هم در دستور کار قرار دارد و بعد از آن تعدادی صورتجلسه و گزارش مطرح خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت بنزین و بحث افزایش نرخ کرایه تاکسیها گفت: از نظر قانونی هیچ الزام، اجبار یا ضرورتی وجود ندارد که به دلیل افزایش قیمت بنزین، نرخ کرایه تاکسیها افزایش پیدا کند. رانندگان تاکسی همان میزان کاری را که در طول روز انجام میدهند، با نرخهای مصوب دریافت میکنند و اگر بخواهند دوباره مبلغی اضافه کنند، به نظر من کار درستی نیست. قطعاً نرخ کرایه باید توسط شورای اسلامی شهر تهران و برای هر شهر به صورت جداگانه تصویب شود.
وی تصریح کرد: ممکن است امتیازاتی برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شود، اما افزایش خودسرانه کرایه قابل قبول نیست. در این میان، مشکل بزرگتر مربوط به تاکسیهای اینترنتی است. متأسفانه مشخص نیست مدیر آنها کیست و زیر نظر کدام نهاد فعالیت میکنند. از نظر قانونی گفته شده که باید زیر نظر شورا باشند، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. ما هم بارها نسبت به این موضوع انتقاد کردهایم.
چمران ادامه داد: نمیشود هر کسی از هر شهری بدون شناخت، به عنوان راننده تاکسی اینترنتی در تهران فعالیت کند و کرایهها را هم به هر شکلی که میخواهد دریافت کند. این شرکتها اساساً مجوز حملونقل عمومی از مراجع ذیربط نگرفتهاند و فقط به عنوان یک کسبوکار اینترنتی مجوز دارند، در حالی که حملونقل عمومی، از جمله تاکسی، باید زیر نظر شهرداری هر شهر باشد. اگر این نظارت وجود نداشته باشد، همین مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم ادامه پیدا میکند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر گسترش حملونقل عمومی برای مقابله با آلودگی هوا، گفت: دولت اعلام کرده که قصد دارد حملونقل عمومی را گسترش دهد. اگر منظور این است که شهرداری تهران این کار را انجام دهد، باید توجه داشت که خود دولت هم مسئولیتهایی دارد. طبق قانون، دولت در دورههای گذشته ۸۲.۵ درصد هزینه تأمین اتوبوسها را پرداخت میکرد که در دوره پنجم شورا این سهم به ۸۰ درصد کاهش یافت. ما حتی با همان ۸۰ درصد هم راضی هستیم، اما در حال حاضر اصولاً اتوبوسی به شهر تهران داده نشده و تا جایی که اطلاع دارم به سایر شهرها هم یا داده نشده یا تعداد آن بسیار محدود بوده است.
وی تأکید کرد: اگر دولت واقعاً بیاید و برای گسترش حملونقل عمومی سرمایهگذاری کند، ما با آمادگی کامل استقبال میکنیم. از همین اظهارات که به وسایل نقلیه عمومی اهمیت داده میشود نیز استقبال میکنیم و امیدواریم این حرفها در عمل هم اجرایی شود.
چمران در بخش دیگری از سخنان خود، درباره طرح رایگان گازسوز کردن خودروها گفت: ما توصیه میکنیم هم تاکسیها و هم خودروهای شخصی از این طرح استقبال کنند. با توجه به افزایش قیمت بنزین، برای خودروهایی که مصرف بالایی دارند، گازسوز شدن هم به نفع مردم است، هم باعث کاهش فشار بر بودجه دولت میشود و هم در کاهش آلودگی هوا مؤثر خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تشدید فرونشست زمین در برخی مناطق تهران از جمله منطقه ۱۸ و پارکهای قائم و نرگس، گفت: وزارت راه و شهرسازی بیشتر در حوزه سیاستگذاری و تصویب ضوابط فعالیت میکند و مجری نیست. اجرای طرحها بر عهده شهرداریهاست؛ نه فقط شهرداری تهران، بلکه همه شهرداریها. این مسائل باید در طرحهای جامع و تفصیلی شهرها دیده شود و شهرداریها آنها را اجرا کنند.
چمران افزود: فرونشست زمین موضوع جدیدی نیست و سالهاست که در برخی مناطق وجود دارد. حتی در سالهای گذشته، در بعضی نقاط به دلیل خطر فرونشست، تخلیه انجام شده است. راهحلهای عملی باید توسط دستگاههای اجرایی پیگیری و اجرا شود.
رئیس شورای شهر تهران در پایان، درباره طرح فروش متری یا «سانتیمتری» مسکن گفت: این طرح مشابه تجربهای است که قبلاً هم داشتهایم. فروش متری مسکن قبلاً اجرا شده و افراد سهم میخریدند. شهرداری هم در صورت نیاز، سهم خود را میخرید و به خریداران واگذار میکرد. این روش هم خریدار داخلی داشت و هم خریدار خارجی. طرحی که آقای دکتر نظری مطرح کردهاند، تقریباً مشابه همان است، با این تفاوت که در یک روش سهم فروخته میشود و در روش دیگر متراژ. به هر حال همه این طرحها عملی است، به شرط آنکه مسئولان واقعاً وارد میدان شوند و اقدام کنند.
نظر شما