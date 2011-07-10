به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه شورا با اشاره به اینکه فشار اجتماعی بالایی بر شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی قرار دارد گفت: همانطور که در روزهای گذشته هم از طریق صدا و سیما و جراید عنوان شده است افزایش نرخ کرایه های اتوبوسرانی در بخش خصوصی بر اساس مسیری (7 کیلومتر) 25 تومان بوده و در بخش تاکسیرانی هم افزایش 15 درصدی را شاهد بوده ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش نرخ حامل های انرژی افزود: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و حذف یارانه سوخت، شاهد افزایش نرخ گاز از هر متر مکعب 10 تومان به 350 تومان و نرخ گازوئیل از 5/16 تومان به 150 تومان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه که طی 6 ماه گذشته اقدام به خرید گاز و گازوئیل با نرخ جدید و در اختیار قرار دادن آن به راننده های بخش اتوبوسرانی با نرخ های گذشته کرده است دیگر توان اجرای چنین برنامه ای را ندارد این در شرایطی است که تا کنون مابه تفاوت افزایش نرخ سوخت که قرار بود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به شهرداری ها بپردازد پرداخت نشده است.

چمران یادآور شد: ازمحل حذف یارانه سوخت براساس مصوبه مجلس قرار است 400 میلیارد تومان برای تحت پوشش قراردادن حمل و نقل عمومی کشور در اختیار شهرداری های کل کشور قرار بگیرد که از این رقم 100 میلیارد تومان مربوط به مترو و 300 میلیارد تومان دیگر مربوط به کل شهرداری های کشور است که یک سوم از این مبلغ نیز مربوط به یارانه بلیت اتوبوس می شود که طی 4 ماه گذشته رقمی به شهرداری ها پرداخت نشده است.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: حتی در بخش اتوبوسرانی وابسته به شهرداری نیز نرخ متوسط بلیت را در تهران 42 تومان در نظر گرفته ایم این در حالی است که در شهرهای دیگر این رقم 58 تومان و 2 ریال است.

وی افزود: یکی دیگر از تغییرات ناخوش آیند با آن روبرو هستیم اینکه با افزایش نرخ گاز CNG بسیاری از اتوبوس های گاز سوز به سمت گازوئیل سوز شدن رفته اند که در بسیاری از شهرهای کشور این اتفاق رخ داده است.

چمران تاکید کرد: افزایش نرخ بر حمل ونقل عمومی با افزایش نرخ سایر خدمات و کالاها که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم متفاوت است برای مثال هر شخص که باید هر روز کرایه پرداخت کند تاثیر روانی افزایش نرخ های غیر اصولی حمل و نقل بیشتر از گرانی نان و ... است.

تشکیل تیم نظارتی بر اجرای مصوبه قیمت ها تاکسی ها

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده افزایش نرخ کرایه های اتوبوسرانی منطقی است و تنها باید در برخی خطوط تعریف درستی از هر مسیر (7 کیلومتری) صورت بگیرد اما در خصوص افزایش غیر متعارف برخی خطوط تاکسیرانی که مانیز گلایه داریم قرار است تیم مشترکی از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی ، استانداری ، فرمانداری و شهرداری تهران تشکیل شود تا عین مصوبه شورا به اجرا درآید.

برخی وانمود می کنند شورا مقصر افزایش کرایه ها بوده است

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورا نیز با اشاره به مباحثی که طی روزهای اخیر مطرح شده است گفت: بیشتر مسوولان به گونه ای صحبت می کنند که گویا مقصر اصلی افزایش نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی شورای شهر تهران بوده است این عین بی انصافی است چرا که شورای شهر شورای مردم است مگر رانندگان تاکسی و اتوبوسرانی غیر مردم هستند.

وی افزود: با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و عدم پرداخت به موقع یارانه سوخت به شهرداری ها ، مطالبات حمل و نقل عمومی در نزد دولت باقی مانده است بنابراین بهتر است برای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ ، مطالبات در نظر گرفته شده قانونی هم است پرداخت شود.

دبیرخاطر نشان کرد: مدیریت شهری می تواند با دولت واردمذاکره شود به همان صورت که در زمان اجرای قانون ارزش افزوده بازاریان با دولت به توافق و تفاهم رسیدند در مورد دریافت مطالبات حمل و نقل عمومی هم می توان این گونه عمل کرد.

تعریف استاندارد و درستی از حمل ونقل عمومی نداریم

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه تعریف استاندارد و درستی از حمل ونقل عمومی نداریم گفت: اگر تعریف درستی از کارها داشته باشیم دیگر تصمیم گیری ها شخصی نخواهد بود. متاسفانه در حال حاضر تصمیمات مدیریتی به صورت شخصی و سلیقه ای گرفته می شود در بخش افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل نوک پیکان انتقادها یکطرفه به سمت شورای شهر است اگر یک طرفه بودن ها قطع شود و همه بر اجرای یک موضوع اتفاق نظر داشته باشند بسیاری از مسائل حل می شود.

تمام کاسه و کوزه ها بر سر شورا شکسته شده است

خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: متاسفانه تمام کاسه و کوزه ها بر سر شورا شکسته شده است در مترو و حتی اتوبوسرانی عنوان می شود که افزایش نرخ ها براساس مصوبه شورای شهر تهران بوده است ولی عنوان نمی شود که چه میزان نرخ افزایش یافته است.

از سوی دیگر مگر شورای شهر بد کاری کرده لایحه شهرداری تهران را در مورد افزایش نرخ کرایه ها را مصوب کرده است.

وی افزود: افزایش نرخ های پیشنهادی که در لایحه شهرداری عنوان می شود چندین برابر نرخی است که در حال حاضر مصوب شده است چرا رسانه ها از این منظر به موضوع نمی پردازند.

سوژه دهی دانشجو به مطبوعات

دانشجو در بخش دیگر اظهاراتش افزود: چرا از رسانه ها جهت اطلاع رسانی استفاده نمی شود؟ چرا روزنامه همشهری به صورت اختصاصی به موشکافی افزایش نرخ ها نمی پردازد. چرا نمی رود زندگی یک راننده اتوبوس ویا تاکسی را سوژه خبری کند چرا از تهیه سوخت گران از سوی راننده های اتوبوس و تاکسی گزارشی تهیه نمی شود.

بازرسین تاکسیرانی هم اعتنایی به موضوع افزایش کرایه ها ندارند

معصمومه آباد عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز در این خصوص یادآور شد: دفاع ما از مصوبه شورا است ولی متاسفانه اتفاقی که در شهر می افتد افزایش غیر متعارف کرایه های تاکسی است. از زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تاکنون بیش از 4 بار است که کرایه های تاکسی افزایش داشته است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ها دل به خواهی است حتی بازرسین تاکسیرانی هم اعتنایی به موضوع افزایش کرایه ها ندارند بنابراین مشکل در بخش نظارت و بازرسی باید دنبال شود.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز خاطر نشان کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به بخش حمل و نقل عمومی یارانه سوخت پرداخت شود .

وی افزود: حمل و نقل ما یک شبکه چند وجهی است امکان دارد یک نفر هم از اتوبوس هم از تاکسی و هم از مترو برای رسیدن به مقصد خود استفاده کند بنابراین در مجموع چندبار باید متحمل افزایش نرخ کرایه ها باشد. در حال حاضر در برخی از خانواده ها یک نفر با حقوق 300 هزار تومانی باید مخارج چند نفر را تامین کند بنابراین افزایش نرخ کرایه ها یک فشار مضاعفی را به سبد اقتصادی خانوار تحمیل می کند.

قیمت تاکسیها چهار بار افزایش یافته است

پروین احمدی نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز با تاکید براینکه اعتراض شهروندان به افزایش غیر متعارف کرایه های حمل ونقل است نه مصوبه شورای شهر گفت: متاسفانه در سطح شهر مصوبه شورای شهر اعمال نمی شود از قبل از عید تاکنون 4 بار قیمت کرایه تاکسی افزایش یافته است برای نمونه خط مینی سیتی تا رسالت قبل از سال جدید در دی ماه 250 تومان بوده که در حال حاضر به 950 تومان رسیده است.

وی افزود: در بررسی هایی که شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه ها صورت می دهد گزینه های سوخت تعمیر و نگهداری در نظر گرفته می شود. ولی متاسفانه آنچه اتفاق می افتد غیر واقعی است چون نظارت خوب و درستی وجود ندارد.

گرایش به گازئیلی شدن اتوبوس ها

معصومه ابتکار عضو کمیسیون توسعه وعمران شورای نیز با اشاره به افزایش نرخ گاز و گرایش اتوبوس های گازسوز برای تبدیل شدن به گازوئیل سوخت افزود: چنانچه برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشود هر چه طی 30 سال گذشته برای پایه گاز سوز شدن اتوبوس ها تلاش شده است به هدر خواهد رفت این اتفاق یک فاجعه خواهد بود.

وی همچنین در بخش دیگر اظهاراتش از ارائه طرح یک فوریت تدوین برنامه جامع پایش و مقابله با پدیده گردو غبار (ریزگردها) در شهر تهران دفاع کرد و افزود: در جمع بندی جلسات کمیته محیط زیست به این نتیجه رسیدیم که طی طرحی پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی برای تدوین برنامه ملی جهت مبارزه با گردو غبار می توان گامهای موثری برداشت همچنین در این طرح اشاره شده است که در بعد ، بین المللی می توان کنوانسیون و پروتکل های الحاقی را فعال کرد. چرا که کشورهای سوریه ، عراق ، اردن و عربستان که منشاء بروز ریزگردها درمنطقه هستند ، عضو این کنوانسیون ها هستند که از این طریق می توان این کشورها را برای اجرا ترغیب کرد.

همچنین تدوین چنین برنامه ای برای تهران که از آلودگی هوا و ذرات آلوده رنج می برد می تواند مفید باشد چرا که در حال حاضر با وجود خشکسالی در کشور بسیاری از شهرها شاهد ورزش بادهای شنی شده اند برای مثال با خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه وزش بادها با نمک همراه شده است که بیماری های بسیاری را موجب شده است. بنابراین برای بهبود بیابانهای اطراف تهران و جلوگیری از پدیده خشکسالی د رتهران می تواند با برنامه ریز و پایش به مقابله با بروز ریزگردها پرداخت.

تصویب یک فوریت طرح تدوین برنامه جامع پایش و مقابله با پدیده گرد و غبار در شهر تهران

بر همین اساس اعضای شورای شهر به یک فوریت طرح تدوین برنامه جامع پایش و مقابله با پدیده گردو غبار در شهر تهران رای مثبت دادند در ادامه جلسه دبیر کل کانون زندانیان سیاسی مسلمان با حضور در جلسه به بیان گزارش وضعیت اعضای کانون پرداخت.

علیرضا صفاریان با بیان اینکه هزار و ششصد زندانی مسلمان در زندانهای رژیم پهلوی بوده اند گفت: با توجه به اختلاف بسیار زیاد علایق سیاسی این افراد، کانون زندانیان سیاسی مسلمان با تمام توان تلاش کرده است که این کانون از مسائل سیاسی دور نگه داشته شود.

وی به کتابهای عزت شاهی و احمد احمد و موزه عبرت اشاره کرد و گفت: خواسته این کانون از مسوولین این است که خاطرات این افراد بر روی کاغذ ثبت و ضبط شود. وی به برخی خاطرات و مقاومت های بسیار زیاد این زندانیان اشاره کرد و گفت: این افراد که تمامی آنها در سنین بالا هستند جزو ذخایر و تاریخ شفاهی انقلاب هستند این تاریخ باید پیش از، از دست رفتن ثبت شود.

دبیر کل کانون زندانیان سیاسی مسلمان اعلام کرد: اگر مسوولین امکانات فنی و تخصصی را در اختیار این کانون قرار دهند تیم کارشناسی کانون می تواند در ثبت آثار و خاطرات زندانیان گام های موثری بردارد. صفاریان همچنین به زندان قصر اشاره کرد و گفت: این زندان نیز همانند موزه عبرت است و شهرداری قول داده است که تعمیرات اساسی آن را انجام داده و در اختیارکانون قرار دهد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است. وی همچنین اظهار داشت: تشکیلات ساختمانی این کانون جزو سامانه دانشگاه تهران است و از مدیریت شهری درخواست می کنیم که در خصوص آن به این کانون کمک کند.

دبیر کل کانون زندانیان سیاسی مسلمان همچنین اظهار داشت: حدود 92 درصد از این زندانیان امروز در زیرخط فقر هستند و دارای بیماری های مختلف هستند در حالی که هیچ انتظاری ندارند با این وجود از مسوولین تقاضا می شودبرای ساماندهی به این موضوع اقدامی را انجام دهند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه همه تلاش ها و مجاهدت هایی که برای حفظ مکتب اسلام و انقلاب چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی انجام شده است بسیار ارزشمند بود و ان شاءالله نزد خداوند دارای ارزش واقعی خواهد بود که بزرگترین سرمایه نیز همان است.

وی با بیان اینکه امروز برخی مراکز همچون حوزه هنری و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مسولیت ثبت خاطرات انقلابیون را دارند گفت: ثبت و ضبط این خاطرات بسیار ارزشمند است که عمق فجایع رژیم شاهنشاهی را نشان می دهد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این افراد به عنوان بخش مهمی از مواهب انقلاب به شمار می روند گفت: این افراد به عنوان میراث فرهنگی ما هستند و بخش مهمی از پیروزی انقلاب مدیون این افراد است. وی با تاکید براینکه این کانون اهل عمل هستند و نه اهل صحبت کردن اظهار داشت: برخی از مباحث مطرح شده جزو وظایف مدیریت شهری نیست اما اگر این افراد تقاضای پیگیری از مدیریت شهری را دارند ما نیز پیشنهاد می کنیم که امور ایثارگران شهرداری تهران به پیگیری آنها بپردازد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مقرر شده بود پس از آزادسازی زندان قصر این مکان در اختیار این کانون قرار گیرد باید ببینم چه اتفاقی در خصوص آن رخ داده است.

بیادی ادامه داد، اگر این موضوع نیاز به مصوبه دارد پیشنهاد می شود یا شورا طرح و یا شهرداری لایحه ای را برای تصویب به شورا ارائه کند.

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به مصوبه شورای شهر در خصوص این زندان اشاره کرد و گفت: به دلیل حساسیت شورا یک سند ویژه برای زندان قصر تهیه شد و نماینده ای نیز برای پیگیری شورا درخصوص اجرای این مصوبه معیین شد. وی با بیان اینکه شورای شهر جایگاه قانونی برای پیگیری این موضوع دارد پیشنهاد داد تا نماینده شورای شهر در این پروژه گزارشی را در خصوص روند آن به شورا ارائه کند.

وی همچنین اظهار داشت: این زندان نخستین زندان مدنی بوده و یک اثر تاریخی است که سازنده آن نیز یکی از معماران معروف بوده است به لحاظ آثار دارای آثار مشهوری است. وی با تاکید براینکه این زندان یک میراث فرهنگی ارزشمند است گفت: بازسازی این زندان نیز باید میراثی باشد و حتی نوشته های روی دیوارها نیز حفظ شود.

مسجد جامعی با بیان اینکه بخشی از تاریخ موثر ایران در این مکان رقم خورده است پیشنهاد داده که در بازسازی این بنای تاریخی فقط به دوران اخیر توجه نداشته و تاریخ 100 ساله آن دیده شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر در پایان این جلسه با بیان اینکه مسوولیت ثبت تاریخ معاصر بر عهده حوزه هنری و مرکز اسناد انقلاب اسلامی است گفت: شورای اسلامی شهر تهران 2 نامه را برای پیگیری ثبت و ضبط تاریخ معاصر به این دو مرکز ارسال خواهد کرد. وی همچنین در خصوص وضعیت زندان قصر تصریح کرد: تاکنون چندین بازدید از این مجموعه و روند ساخت آن انجام شده و تاکید شده است که به کار سرعت داده شود. وی ادامه داد: این افراد از لحاظ مالی نیز بسیار ضعیف هستند و باید راهکاری در مدیریت شهری و یاد دولت برای آن اندیشیده شود.