به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با قدردانی از همراهی مسئولان و فعالان جزیره، بر ضرورت همافزایی و همکاری همهجانبه دستگاهها برای پیشبرد مأموریتهای نظام اسلامی و دولت تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش سپاه بهعنوان نهادی مردمی و در تعامل با مسئولان، اظهار داشت: سپاه با رویکردی تعاملی و در کنار سایر دستگاهها، در مسیر خدمترسانی مؤثر به مردم جزیره خارگ گام برمیدارد.
فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ با تقدیر از بخشدار ویژه خارگ، به محورهای مطرحشده در جلسه از جمله راهیان نور دریایی و کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامهریزیها و تجربیات سالهای گذشته، انتظار میرود صنایع مستقر در جزیره در حوزههای ترابری، اسکان و پشتیبانی مشارکت فعالتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشی از این مأموریتها از سوی مجموعه دریایی و بخشی دیگر با مشارکت ناحیه مقاومت و صنایع مستقر در جزیره پیگیری خواهد شد.
مشتاقی با اشاره به برگزاری کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر در سال آینده، گفت: فرآیند اجرایی این کنگره از سال جاری در شهرستانها و نواحی استان آغاز شده و اجلاسیه جزیره خارگ با مسئولیت اجرایی بخشدار ویژه و شورای سیاستگذاری به ریاست امام جمعه ولایی جزیره برگزار خواهد شد.
وی بر اهمیت تولید محتوای اثرگذار و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل امروز تأکید کرد و افزود: برگزاری شایسته این اجلاسیه، نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاهها و بخشهاست.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ با تشکر از حسننیت و همکاری مدیران و مسئولان، آمادگی سپاه را برای پیگیری موضوعات و هماهنگیهای آتی اعلام کرد.
