آمادگی کامل شهرستان دیر در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان دیر با اشاره به هشدارهای هواشناسی و احتمال بروز مخاطرات جوی، بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی تأکید کرد.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دیر با توصیه به اجتناب از سفرهای غیرضروری، گفت: شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و سواحل، صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند.
سجادی با اشاره به آمادگی تیمهای عملیاتی و امدادی افزود: همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، شرکتها و ظرفیتهای شهرستان موظفاند در صورت نیاز، خدماترسانی بهموقع و مؤثر داشته باشند.
وی همچنین نسبت به افزایش ارتفاع امواج دریا، اختلال در تردد شناورها بهویژه قایقها، خطر غرقشدگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، وزش باد شدید، شکستن درختان و وقوع رعد و برق هشدار داد و بر ضرورت اطلاعرسانی مستمر و آمادگی کامل تأکید کرد.
فرماندار دیر اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه وارد جنوب استان بوشهر و شهرستان دیر خواهد شد و تمامی دستگاهها در حالت آمادهباش قرار دارند.
نظر شما