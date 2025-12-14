  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

پیش بینی بارش‌های گسترده؛ برخی حوضه‌ها در انتظار ۲۰۰میلی متر بارندگی

پیش بینی بارش‌های گسترده؛ برخی حوضه‌ها در انتظار ۲۰۰میلی متر بارندگی

در هفته جاری وقوع بارش‌ها در اغلب مناطق کشور مورد انتظار است و در برخی حوضه‌های آبریز و استان‌ها، مقادیر تجمعی بارش به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات آب، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در سطح کشور مورد انتظار بوده و در برخی مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۵۲.۱ میلی‌متر و بیشینه ۲۴۳.۴ میلی‌متر و همچنین حوضه فلات مرکزی با مقدار میانگین بارش ۲۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، بیشترین مقادیر بارش را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴.۲ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳۴.۲ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه‌های مند، کاریان و خنج با مقدار میانگین بارش ۱۶۷.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۳.۴ میلی‌متر و نیز حوضه طشک، بختگان و مهارلو با متوسط بارش ۹۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

در مقیاس استانی نیز استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران با ثبت بارش تجمعی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار می‌گیرند.

کد خبر 6688439
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها