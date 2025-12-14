  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

شیخی: «سفارت‌خانه مقاومت» بستری برای پرورش نسل آگاه است

شیخی: «سفارت‌خانه مقاومت» بستری برای پرورش نسل آگاه است

بوشهر- رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر گفت: «سفارت‌خانه مقاومت» بستری برای پرورش نسل آگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین شیخی صبح یکشنبه در اولین نشست «سفارت‌خانه مقاومت» در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر اظهار کرد: برنامه فرهنگی تربیتی «سفارت‌خانه مقاومت» با هدف تبیین مفاهیم مقاومت و آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان، در شهرستان بوشهر برگزار شد.

وی اضافه کرد: این برنامه که در قالب طرح ملی «هر مدرسه یک سفارت‌خانه، هر دانش‌آموز یک سفیر مقاومت» اجرا می‌شود، با مشارکت دانش‌آموزان، فرهنگیان و فعالان تربیتی برگزار و شامل بخش‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و گفتمانی بود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: در این رویداد، بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران فرهنگی مقاومت، تقویت هویت اسلامی انقلابی و آشنایی با تحولات منطقه‌ای تأکید شد. اجرای برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی و نشست‌های تبیینی از جمله بخش‌های این رویداد در بوشهر بود.

وی افزود: «سفارت‌خانه مقاومت» بستری برای پرورش نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار در عرصه فرهنگی و اجتماعی است.

کد خبر 6688347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها