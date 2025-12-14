به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین شیخی صبح یکشنبه در اولین نشست «سفارت‌خانه مقاومت» در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر اظهار کرد: برنامه فرهنگی تربیتی «سفارت‌خانه مقاومت» با هدف تبیین مفاهیم مقاومت و آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان، در شهرستان بوشهر برگزار شد.

وی اضافه کرد: این برنامه که در قالب طرح ملی «هر مدرسه یک سفارت‌خانه، هر دانش‌آموز یک سفیر مقاومت» اجرا می‌شود، با مشارکت دانش‌آموزان، فرهنگیان و فعالان تربیتی برگزار و شامل بخش‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و گفتمانی بود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: در این رویداد، بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران فرهنگی مقاومت، تقویت هویت اسلامی انقلابی و آشنایی با تحولات منطقه‌ای تأکید شد. اجرای برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی و نشست‌های تبیینی از جمله بخش‌های این رویداد در بوشهر بود.

وی افزود: «سفارت‌خانه مقاومت» بستری برای پرورش نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار در عرصه فرهنگی و اجتماعی است.