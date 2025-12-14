  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

دانش‌آموزان گناوه ای در مسابقات استانی شطرنج درخشیدند

دانش‌آموزان گناوه ای در مسابقات استانی شطرنج درخشیدند

بوشهر- در رقابت‌های استانی شطرنج دانش‌آموزی که با حضور ۱۵ تیم از شهرستان‌های مختلف استان بوشهر برگزار شد، تیم دانش‌آموزی گناوه با نمایشی درخشان نائب قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های استانی شطرنج دانش‌آموزی که با حضور ۱۵ تیم از شهرستان‌های مختلف استان بوشهر برگزار شد، تیم دانش‌آموزی گناوه با نمایشی درخشان توانست با ثبت ۵ برد، یک مساوی و تنها یک باخت، پس از تیم دشتستان بر سکوی نایب‌قهرمانی قرار گیرد.

اعضای تیم گناوه با بازی‌های حساب‌شده و روحیه‌ی تیمی مثال‌زدنی، بار دیگر توان بالای شطرنج‌بازان دانش‌آموز این شهرستان را به نمایش گذاشتند و افتخاری دیگر برای گناوه رقم زدند.

دانش‌آموزان گناوه ای در مسابقات استانی شطرنج درخشیدند

در بخش انفرادی نیز دانش‌آموزان گناوه خوش درخشیدند و «ایلیا روستایی» با عملکردی قابل تحسین موفق شد مقام دوم میز چهار را کسب کند.

در ادامه، «بهامین قنبری» با پیروزی در تمامی دیدارهای خود عنوان قهرمان میز یک و لقب ارزشمند «قهرمان قهرمانان» را از آن خود کرد.

تیم نایب‌قهرمان گناوه با ترکیبی از دانش آموزان «بهامین قنبری» (کاپیتان)، «حمیدرضا خالدی»، «ایلیا روستایی»، «مجتبی نوایی» به سرپرستی «رضا غفاری» و مربیگری «عرفان خدری» راهی مسابقات شده بود.

این دستاورد، بار دیگر بر اهمیت حمایت از ورزش‌های فکری در میان دانش‌آموزان تأکید می‌کند و نویدبخش حضور قوی‌تر تیم گناوه در میادین کشوری است.

کد خبر 6688278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها