به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای استانی شطرنج دانشآموزی که با حضور ۱۵ تیم از شهرستانهای مختلف استان بوشهر برگزار شد، تیم دانشآموزی گناوه با نمایشی درخشان توانست با ثبت ۵ برد، یک مساوی و تنها یک باخت، پس از تیم دشتستان بر سکوی نایبقهرمانی قرار گیرد.
اعضای تیم گناوه با بازیهای حسابشده و روحیهی تیمی مثالزدنی، بار دیگر توان بالای شطرنجبازان دانشآموز این شهرستان را به نمایش گذاشتند و افتخاری دیگر برای گناوه رقم زدند.
در بخش انفرادی نیز دانشآموزان گناوه خوش درخشیدند و «ایلیا روستایی» با عملکردی قابل تحسین موفق شد مقام دوم میز چهار را کسب کند.
در ادامه، «بهامین قنبری» با پیروزی در تمامی دیدارهای خود عنوان قهرمان میز یک و لقب ارزشمند «قهرمان قهرمانان» را از آن خود کرد.
تیم نایبقهرمان گناوه با ترکیبی از دانش آموزان «بهامین قنبری» (کاپیتان)، «حمیدرضا خالدی»، «ایلیا روستایی»، «مجتبی نوایی» به سرپرستی «رضا غفاری» و مربیگری «عرفان خدری» راهی مسابقات شده بود.
این دستاورد، بار دیگر بر اهمیت حمایت از ورزشهای فکری در میان دانشآموزان تأکید میکند و نویدبخش حضور قویتر تیم گناوه در میادین کشوری است.
نظر شما