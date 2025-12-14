به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح یکشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس ثبت احوال شهرستان کنگان با تأکید بر نقش مهم سازمان ثبت احوال در ارائه خدمات هویتی و آماری به شهروندان و همکاری در برگزاری انتخابات پیش رو، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با تأیید هویت افراد و صحت اطلاعات هویتی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط، نقش تعیین‌کننده‌ای در برگزاری انتخاباتی منظم، سالم و قانونی دارد.

فرماندار کنگان با اشاره به جایگاه کلیدی ثبت احوال در ثبت وقایع حیاتی شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق، صدور شناسنامه و کارت ملی و تهیه آمارهای جمعیتی افزود: این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای پایه‌ای کشور، نقش اساسی در احراز هویت شهروندان و تأمین داده‌های دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی‌های ملی و فرآیندهای قانونی ایفا می‌کند.

زیبا ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند حسین محمدی رئیس پیشین ثبت احوال شهرستان کنگان، از زحمات وی در دوران مسئولیت تجلیل کرد و بر ضرورت ارتقای دقت، سرعت و کیفیت ارائه خدمات هویتی به مردم تأکید داشت.

فرماندار کنگان همچنین از واعظ رئیس جدید ثبت احوال شهرستان خواست با تکیه بر تجربه و دانش کارشناسی خود، مسیر توسعه فرآیندهای ثبت اطلاعات جمعیتی و گسترش خدمات الکترونیک را با رویکردی توسعه‌محور دنبال کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات شهروندی با کیفیت و حمایت از فرآیندهای قانونی انتخابات، خاطرنشان کرد: جلب اعتماد عمومی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، زمینه بهره‌مندی شهروندان از حقوق هویتی و انتخاباتی را با اطمینان کامل فراهم می‌کند.