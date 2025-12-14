https://mehrnews.com/x39RHP ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶ کد خبر 6688441 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶ آغاز ترخیص وسایل نقلیه رسوبی از پارکینگهای سیستان و بلوچستان زاهدان - وسایل نقلیه، خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در پارکینگهای سیستان و بلوچستان ترخیص میشود. دریافت 7 MB کد خبر 6688441 کپی شد مطالب مرتبط راه آهن سراسری به گمرک قم متصل میشود/ترخیص ۳۹۰۰ خودرو از سلفچگان شش هزار خودرو از گمرک بوشهر وارد کشور شد کاهش 88 درصدی تلفات جانی ترافیکی در استان کرمانشاه/ برخورد با رانندگان بدحجاب برچسبها توقیف خودرو موتور سیکلت زاهدان ترخیص خودرو
