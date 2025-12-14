آغاز ترخیص وسایل نقلیه رسوبی از پارکینگ‌های سیستان و بلوچستان

زاهدان - وسایل نقلیه، خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌های سیستان و بلوچستان ترخیص می‌شود.