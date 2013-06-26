به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا امیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه برگزار شد با اشاره به اقدامات اجرایی در تسهیل ترافیک شهری از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: با تمام تلاش هایی که در خصوص وضعیت ترافیک شهر کرمانشاه انجام شده و با فرهنگ سازی مناسب در سطح کشور توانستیم مقام اول کشور را به دست آوریم.

وی با اشاره به وضعیت ترافیک در سال گذشته و مقایسه آن با سال جاری گفت: سال گذشته 88 درصد تلفات جانی ترافیکی داشتیم که امسال کاهش چشمگیری داشته است.

امیدی تصریح کرد: نرده گذاری در زیر پل ها انجام شده و تمام پل های عابر پیاده ایمن سازی شده اند.

وی گفت: سال گذشته در بزرگراه ها 28 نفر تلفات جانی عابر پیاده داشته ایم، که امسال نسبت به سال قبل وضعیت کاملا بهتر شده و بحث همکاری مردم و پشتیبانی از ما در این مسئله بسیار مهم بوده است.

وی، از زحمات آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر که در این راستا با سرعت عمل خود، ما را یاری دادند تشکر و تقدیر کرد.

وی گفت: در سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ فوتی 38 درصد، جرحی شش درصد مجروح 10 درصد کاهش داشته ا یم و از لحاظ افزایش کنترل تخلفات 20 درصد افزایش داشته ایم.

وی در خصوص اوج ساعات تصادفات گفت: بیشترین آمار تصادفات در ساعات چهار تا شش بعد از ظهر است.

امیدی، سن تصادفات را بین 35 تا 40 سال عنوان کرد و بیشتر علل تصادفات را عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی دانست.

سرهنگ امیدی تصادفات بین جرح و فوت را با کاهش 12 درصد نسبت به سال گذشت اعلام کرد.

وی گفت: برخورد با خودورهای حادثه ساز مورد توجه بوده و در 40 نقطه شهر از دروبین استفاده شده و خیابان ها از این طریق رصد می شود که اگر تخلفی صورت بگیرد با متخلفان برخود جدی خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه در خصوص برخورد با موتور سیکلت های متخلف گفت: با توجه به اینکه مرگ های ترافیکی بیشتر از ناحیه ی سر و گردن بوده، استفاده از کلاه ایمنی بسیار مهم و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: توسط عوامل راهور تا کنو ن بالغ بر 500 خوردو متخلف توقیف شده است، که اگر خوردوریی بیمه نداشته باشد ترخیص نخواهد شد.

امیدی گفت: در سال 84، 28 هزار تلفات جانی داشته ایم این رقم در سال 91 به زیر 19 هزار نفر رسیده است عنوان کرد واین در حالی است که آن زمان چهار میلیون خوردو داشته و هم اکنون 16 میلیون خودرو داریم و این نشانگر این است که درا ین زمینه کار صورت گرفته است.

وی، بحث همیاران پلیس را مهم خواند و گفت: در این زمینه آموزش و پرورش واقعا همکاری داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، از همکاری استانداری، شهرداری، راه ترابری و فرمانداری، صدا و سیما و رسانه ها تقدیر و تشکر کرد.

امیدی در خصوص فلسفه پارکبان گفت: هدف تقسیم جای پارک در بین مردم است.

وی در مورد برخورد با مظاهر فرهنگ غربی گفت: بحث سگ گردانی پدیده ای است که امروزه برخی از رانندگان متخلف اقدام کرده و پلیس این اختیار را دارد که با آنها برخورد جدی داشته باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، بحث آلودگی صوتی را از اولویت های طرح تابستان پلیس عنوان کرد و گفت: و برخورد با خوردوهایی که رانندگان و سرنشینان آنها خانم های بد حجاب هستند در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی گفت: چناچه خودرویی جریمه ای بالغ بر یک میلیون تومان داشته باشد توقیف می شود و تا زمان تسویه خودرو آزاد نخواهد شد.

وی افزود: بحث آموزش به تمام ادارات و ارکان ها مد نظر بوده، و چنانچه مدیران و مسئولان خواهان آموزش به رانندگان ارگان مربوطه باشند آموزش رایگان صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: با رانندگانی که در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می کنند برخورد جدی خواهد شد.

وی در پایان افزود: در خصوص تصادفات خساراتی گفت: با خودروهایی که سد معبر کرده و راه را می بندند، برخورد شده و جریمه خودروهایی که با توقف خود در حین تصادف خسارتی موجب ترافیک می شوند 30 هزار تومان تعیین شده است.





