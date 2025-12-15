فرجی: توجه به معارف اهل بیت اولویت کانون مداحان است

مهدی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان بیجار از گذشته تاکنون یکی از مناطق فعال در برگزاری آئین‌ها و مناسبت‌های دینی و مذهبی بوده و این ظرفیت امروز نیز با انسجام و همدلی مداحان، هیئت‌های مذهبی و نهادهای فرهنگی به خوبی حفظ شده است.

وی افزود: مراسم‌های مذهبی اعم از اعیاد اهل بیت (ع)، ایام عزاداری، محافل قرآنی و جلسات دعا به صورت منظم در مساجد، حسینیه‌ها و روستاهای شهرستان برگزار می‌شود و حضور گسترده اقشار مختلف مردم نشان‌دهنده استقبال بالای جامعه از این برنامه‌هاست.

رئیس کانون مداحان بیجار بر نقش محوری مداحان در ترویج معارف اهل بیت (ع) تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های کانون، ارتقای سطح محتوایی مداحی‌ها و توجه به معارف اصیل اهل بیت است تا مراسم‌های مذهبی علاوه بر ایجاد شور، با شعور دینی همراه باشد و نسل جوان ارتباط عمیق‌تری با فرهنگ دینی پیدا کند.

فرجی تصریح کرد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی، دوره‌های آموزشی و هماهنگی بیشتر میان هیئت‌های مذهبی، از جمله برنامه‌های کلیدی کانون برای هدفمند و منسجم کردن فعالیت‌هاست.

مشارکت مردمی و نهادهای فرهنگی

وی با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی، اداره تبلیغات اسلامی و روحانیون شهرستان گفت: همکاری صمیمانه این نهادها و مشارکت مردم متدین، موجب تقویت هویت دینی و استمرار فعالیت‌های مذهبی در بیجار شده است.

فرجی خاطرنشان کرد: کانون مداحان شهرستان بیجار با تمام ظرفیت خود، در مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های دینی و مذهبی گام برمی‌دارد و از هیچ تلاشی برای افزایش شور و شعور مذهبی در جامعه کوتاهی نخواهد کرد.

برنامه‌ریزی هدفمند برای آینده

رئیس کانون مداحان بیجار افزود: برنامه‌های آینده شامل افزایش هماهنگی میان هیئت‌ها، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی برای مداحان و تقویت محافل مذهبی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار است تا همه اقشار جامعه از معارف دینی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: استمرار همدلی و مشارکت مردمی، کلید موفقیت فعالیت‌های مذهبی شهرستان است و کانون مداحان بیجار با جدیت در مسیر حفظ و گسترش این فعالیت‌ها حرکت خواهد کرد.

