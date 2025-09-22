  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

مداحان فرهنگ دینی و معارف اهل بیت را به نسل جدید معرفی کنند

بیجار- رئیس کانون مداحان بیجار گفت: مداحان به عنوان خط مقدم ترویج فرهنگ دینی موظف‌اند با هنر و صداقتی مثال‌زدنی معارف اهل بیت(ع) را به نسل جدید منتقل کنند .

مهدی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۴۰ مداح شناسنامه‌دار در شهرستان بیجار فعالیت دارند که در مناسبت‌های مذهبی، ملی و فرهنگی با شور و شعور به اجرای برنامه می‌پردازند.

وی افزود: این مداحان با دفتر تبلیغات اسلامی و کانون‌های مذهبی در تعامل مستمر هستند تا هنر مداحی با کیفیت و محتوا همراه شود.

فرجی افزود: مداحی بیش از یک هنر، یک رسالت است؛ رسالتی که در تربیت اخلاقی، افزایش روحیه اجتماعی و وفاداری دینی مؤثر است و مداحان باید از طریق یادگیری علمی، توجه به معانی اشعار و حفظ اصالت کلام اهل بیت (ع)، در انتقال پیام معنوی موفق باشند.

وی خاطرنشان کرد: نقش مداحان در هیئات مذهبی در جذب جوانان به معارف دین و پیوند آنان با ارزش‌ها بسیار مهم است و اگر کیفیت محتوا و دقت مداحان افزایش یابد، این هنر می‌تواند موجب جلوگیری از تحریف شود.

فرجی در پایان اضافه کرد: کانون مداحان بیجار در کنار برنامه‌های سنتی، تلاش خواهد کرد دوره‌های آموزشی تخصصی بیشتری برگزار کند تا مداحان نوجوان بتوانند با تسلط بر مفاهیم دینی و فن بیان هنری، طلایه‌داران فرهنگ اهل بیت (ع) باشند.

