فوت یک نفر بر اثر آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی ظهر یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بستری ۱۶۲ نفر به بیماری آنفلوانزا در استان، افزود: از این تعداد بستری، ۴۲ نفر تنها در شبانهروز گذشته اضافه شدهاند و هماکنون ۱۳ بیمار نیز در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تحت درمان هستند که این آمار نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان بستریها مربوط به گروههای سنی پایین است، ادامه داد: حدود ۳۸ درصد از بستریها کودکان زیر پنج سال، و ۲۴ درصد مربوط به گروه سنی ۵ تا ۲۵ سال است که نشان میدهد خطر ابتلاء در این گروههای سنی همچنان بالا است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در خصوص مراجعات سرپایی نیز گفت: در این بخش نیز مراجعات روند افزایشی داشته و حدود ۵۶ درصد از مراجعهکنندگان علائم بیماریهای تنفسی را نشان میدهند که بیانگر تداوم سیر نوسانی بیماری و باقی بودن خطر شیوع است.
وی با اعلام خبر ناگوار نخستین مورد فوتی ناشی از آنفلوانزا در استان، تصریح کرد: متأسفانه در روز گذشته یک کودک ۱۲ ساله در شهر دهدشت که دارای بیماری زمینهای بود و با تأخیر به بیمارستان مراجعه کرده بود، جان خود را از دست داد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی هشدار داد: در صورت رعایت نکردن این دستورالعملها، احتمال ورود به خیز جدید بیماری وجود دارد و مراقبت بیشتر در همه سطوح ضروری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: در صورت افزایش شدت و گردش ویروس، احتمال بروز عوارض شدیدتر از جمله مرگ وجود دارد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کنند.
