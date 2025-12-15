روند افزایشی آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ فوتی دوم تکذیب شد

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر از روند افزایشی مراجعات سرپایی و بستری مشکوک به آنفلوآنزا طی دو روز ابتدایی این هفته در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: ثبت رکورد بالای هزار مراجعه سرپایی در مراکز درمانی استان، شرایط را «همچنان هشدارآمیز» کرده است.

شایعه فوت نفر دوم در کهگیلویه و بویراحمد

وی با بیان اینکه ۴۷ درصد مراجعات به مراکز درمانی سرپایی و ۲۳ درصد بستری‌ها مربوط به تشخیص آنفلوآنزا است، اظهار کرد: خبرهای منتشر شده مبنی بر فوت دومین نفر در استان به علت ابتلاء به این ویروس شیطنت برخی رسانه‌ها است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: در بخش مراجعات سرپایی، حدود ۳ درصد نیاز به ارجاع فوری به سطوح بالاتر درمانی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۵۱ بیمار جدید در مراکز درمانی استان بستری شدند، ادامه داد: هم اکنون ۱۷۲ بیمار تنفسی در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۱۴ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه ICU تحت نظارت دقیق قرار دارند.

تمرکز بیماری در گروه‌های سنی پایین

شریفی با بیان اینکه حدود ۳۶ درصد از کل مراجعات منجر به بستری در گروه سنی زیر ۵ سال هستند، تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد مراجعات سرپایی مشکوک به آنفلوآنزا مربوط به گروه سنی زیر ۲۴ سال بوده که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این قشر است.