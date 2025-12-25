ثبات آمار بیماران تنفسی در یاسوج؛ ۳۶ بستری جدید در کهگیلویه و بویراحمد

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی روز پنجشنبه چهارم دی ماه، ۳۶ بیمار جدید با مشکلات تنفسی در بیمارستانهای استان بستری شدند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۲ نفر در بخشهای بستری حضور دارند.
وی افزود: از مجموع بیماران بستری، ۲۳ درصد مبتلایان مشکلات تنفسی دارند و در بخش مراقبتهای ویژه نیز ۱۵ نفر تحت درمان هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: در میان بیماران سرپایی، ۳۹ درصد با علائم آنفلوانزا مراجعه کردهاند.
وی با اشاره به روند بستریها در استان هم گفت: نسبت به روز گذشته، آمار بیماران تنفسی تقریباً ثابت ارزیابی میشود و افزایش قابل توجهی مشاهده نشده است.
شریفی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که شرایط بیماریهای تنفسی در یاسوج همچنان پایدار بوده، اما مراقبت و رعایت نکات بهداشتی ضروری است.
