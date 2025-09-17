برخورد جدی با کشتار غیرمجاز در زاهدان؛ ۶۳ واحد متخلف پلمب شدند

علیرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و مقابله با کشتار غیرمجاز دام، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۶ شهریور، بیش از ۲۱۰۸ کیلوگرم گوشت قرمز حاصل از کشتار غیرمجاز در این شهرستان معدوم‌سازی شده است.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان اظهار داشت: در این مدت، بازرسان دامپزشکی ضمن پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، برای ۱۰۶ واحد قصابی تذکر صادر کردند، ۳۸ واحد متخلف پلمب و ۲۲ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد. همچنین در حوزه عرضه طیور زنده، ۳۸۵ واحد عرضه‌کننده تذکر دریافت کردند و ۲۵ واحد پلمب شدند.

وی با بیان اینکه کشتار دام باید صرفاً در کشتارگاه‌های صنعتی و بهداشتی انجام شود، افزود: کشتار غیرمجاز و عرضه گوشت فاقد مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی، ریسک انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت، تب کریمه‌کنگو و سل گاوی را به شدت افزایش می‌دهد.

اسکندری ادامه داد: تمامی قصابی‌ها موظف هستند گوشت‌های تأییدشده دامپزشکی را عرضه کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه گوشت فاقد لیبل یا کشتار غیرمجاز، پرونده متخلفان بدون اغماض به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش دامپزشکی در تضمین سلامت عمومی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان باید تنها از قصابی‌های دارای مهر دامپزشکی خرید کنند و از خرید گوشت‌های بدون برچسب و فاقد هویت بهداشتی خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان بدون اغماض به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.