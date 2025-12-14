ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

به گزارش خبرنگار مهر، ایروان مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، در این نامه به اطلاعاتی اشاره کرده است که نشان می‌دهد پرداخت‌هایی توسط برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به مدیران و کارکنان ستادی وزارت بهداشت انجام شده است.

در همین راستا، سیدمحمد سعید نوربخش سرپرست بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای به طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، موضوع تعیین تکلیف تعارض منافع و اشتغالات چندگانه معاونان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی را مورد اشاره قرار داده و درخواست مستندات حضور آنها در مراکز درمانی دولتی، خصوصی و…، شده است.

شاهرخ رامزی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونان وزارتخانه، از آنها خواسته است که ساعات حضور خود در مراکز درمانی را اعلام کنند.