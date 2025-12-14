  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، در نامه ای به وزیر بهداشت، خواستار تعیین تکلیف پرداختی ها به حساب معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایروان مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، در این نامه به اطلاعاتی اشاره کرده است که نشان می‌دهد پرداخت‌هایی توسط برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به مدیران و کارکنان ستادی وزارت بهداشت انجام شده است.

ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

در همین راستا، سیدمحمد سعید نوربخش سرپرست بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای به طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، موضوع تعیین تکلیف تعارض منافع و اشتغالات چندگانه معاونان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی را مورد اشاره قرار داده و درخواست مستندات حضور آنها در مراکز درمانی دولتی، خصوصی و…، شده است.

ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

شاهرخ رامزی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونان وزارتخانه، از آنها خواسته است که ساعات حضور خود در مراکز درمانی را اعلام کنند.

ورود سازمان بازرسی به مشاغل معاونان وزارت بهداشت+نامه

کد خبر 6688536
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها