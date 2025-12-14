روایت هنرمندانه رخدادها به اندازه خود رویدادها اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر جایگاه هنر در انتقال پیام گفت: دین نهتنها با هنر تعارضی ندارد، بلکه مشوق، مبلغ و حامی هنر است؛ چراکه هنر بهترین ابزار برای انتقال پیام به مخاطب بهشمار میرود.
وی افزود: از منظر اسلام، هر اقدامی که با هنر آمیخته باشد، یا برای همیشه ماندگار میشود و یا دستکم ماندگاری طولانیمدت خواهد داشت. روایت هنرمندانه رخدادها و پدیدههای مهم، به اندازه خود آن رخدادها ارزشمند است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه هر کاری که همراه با هنر باشد مخاطب دارد، تصریح کرد: اقداماتی که از هنر تهی باشند، عملاً اثرگذاری و خواستاری نخواهند داشت؛ از همین رو وظیفه داریم روایتها و روایتگریهای خود را بهصورت هنرمندانه طراحی و مهندسی کنیم تا تأثیر عمیقتری بر ذهن و دل مخاطبان و جامعه هدف داشته باشیم.
حجتالاسلام محمدحسنی با اشاره به برگزاری این آئین در نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: این گردهمایی هنرمندانه که امروز در نیروی دریایی تعیینکننده و حیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، در مسیر تولید حقیقتی فاخر و ماندگار گام برداشته است.
وی با تقدیر از هنرمندان حاضر در این پروژهها گفت: هنرمندان عزیز با ورود عاشقانه به این عرصه، بخشی از دین خود را به نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران ادا کردند و بیتردید هر کس با این آثار آشنا شود، قدردان این تلاشها خواهد بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین تأکید کرد: آثار فاخر بدون هدایت عالمانه و حمایت مؤمنانه به سرانجام مطلوب نمیرسند، اما خوشبختانه در این مجموعه شاهد حمایتهای عمیق و مؤمنانه فرماندهی نیروی دریایی ارتش و هدایتهای عالمانه اداره سیاسی این نیرو هستیم که با همراهی عاشقانه هنرمندان، به نتایج بسیار مطلوبی منجر شده است.
وی در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران این آثار، برای آنان آرزوی توفیق کرد.
