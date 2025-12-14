  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

امروز ایرانیان اقتدار دریایی را با اتکا به دانش بومی دنبال می‌کنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز ایرانیان متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و دانشی خود، اقتدار دریایی را با اتکا به دانش بومی دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش هنر در ارتقای توانمندی‌ها و پیشرفت نداجا گفت: هنر ابزاری توانمند برای انتقال فرهنگ و اقتدار در ابعاد مختلف است و تلاش ما بر این بوده که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی کشور، فرهنگ دریا، اقتدار دریایی و در نهایت، اقتدار ملی را به‌صورت درست و جامع به جامعه منتقل کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های نیروی دریایی ارتش برای نمایش اقتدار، توانمندی‌ها و رشادت‌های این نیرو افزود: کشتی و حضور در دریا نماد انسجام و اقتدار ملی است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ادوار مختلف تاریخی در کنار یکدیگر قرار گیرند و تصویری پیوسته از مسیر طی‌شده ارائه شود؛ تصویری که نشان دهد کجا بوده‌ایم، امروز در چه جایگاهی قرار داریم و این زنجیره تاریخی چگونه به هم متصل شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: تمرکز اصلی ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنری کشور، از جمله کتاب، سینما و موسیقی است تا استعداد و توان دریایی ایران اسلامی که به برکت خون شهدا، اسلام و انقلاب اسلامی در این مقطع تاریخی به دست آمده، به‌درستی تبیین و منتقل شود.

دریادار ایرانی با اشاره به فشارهای تاریخی واردشده بر کشور تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه تا این اندازه تحت فشار و محدودیت نبوده‌ایم، اما روحیه ابتکار و خلاقیت همواره در ذات ایرانیان وجود داشته است. اسناد تاریخی نشان می‌دهد دانش دریانوردی و ابتکار در حوزه کشتی‌سازی در ایران به هزاران سال پیش بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که مفاهیمی مانند کشتی، سکان، توان و قوه محرکه، ریشه در ابتکارات ایرانیان دارد و بر اساس برخی اسناد جدید، سابقه آن دست‌کم به ۶۰۰ سال پیش می‌رسد.

وی افزود: امروز نیز ایرانیان متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و دانشی خود، اقتدار دریایی را با اتکا به دانش بومی دنبال می‌کنند.

فرمانده نداجا در پایان، با اشاره به برنامه‌های ارتش در حوزه تولیدات فرهنگی به‌ویژه پویانمایی، گفت: نوآوری‌های متعددی در عرصه هنر، به‌خصوص در قالب پویانمایی و فناوری‌های نوین، در دستور کار قرار دارد. از آنجا که برخی اسناد تاریخی بسیار قدیمی و حتی ناخوانا هستند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌هایی مانند پویانمایی و هوش مصنوعی می‌تواند به بازآفرینی و ارائه دقیق‌تر این مفاهیم کمک کند. هدف ما تولید آثار فاخر و اثرگذار است تا نسل جوان با شناخت گذشته و حال، مسیر آینده کشور را آگاهانه دنبال کند.

هادی رضایی

