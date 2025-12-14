به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش هنر در ارتقای توانمندی‌ها و پیشرفت نداجا گفت: هنر ابزاری توانمند برای انتقال فرهنگ و اقتدار در ابعاد مختلف است و تلاش ما بر این بوده که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی کشور، فرهنگ دریا، اقتدار دریایی و در نهایت، اقتدار ملی را به‌صورت درست و جامع به جامعه منتقل کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های نیروی دریایی ارتش برای نمایش اقتدار، توانمندی‌ها و رشادت‌های این نیرو افزود: کشتی و حضور در دریا نماد انسجام و اقتدار ملی است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ادوار مختلف تاریخی در کنار یکدیگر قرار گیرند و تصویری پیوسته از مسیر طی‌شده ارائه شود؛ تصویری که نشان دهد کجا بوده‌ایم، امروز در چه جایگاهی قرار داریم و این زنجیره تاریخی چگونه به هم متصل شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: تمرکز اصلی ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنری کشور، از جمله کتاب، سینما و موسیقی است تا استعداد و توان دریایی ایران اسلامی که به برکت خون شهدا، اسلام و انقلاب اسلامی در این مقطع تاریخی به دست آمده، به‌درستی تبیین و منتقل شود.

دریادار ایرانی با اشاره به فشارهای تاریخی واردشده بر کشور تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه تا این اندازه تحت فشار و محدودیت نبوده‌ایم، اما روحیه ابتکار و خلاقیت همواره در ذات ایرانیان وجود داشته است. اسناد تاریخی نشان می‌دهد دانش دریانوردی و ابتکار در حوزه کشتی‌سازی در ایران به هزاران سال پیش بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که مفاهیمی مانند کشتی، سکان، توان و قوه محرکه، ریشه در ابتکارات ایرانیان دارد و بر اساس برخی اسناد جدید، سابقه آن دست‌کم به ۶۰۰ سال پیش می‌رسد.

وی افزود: امروز نیز ایرانیان متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و دانشی خود، اقتدار دریایی را با اتکا به دانش بومی دنبال می‌کنند.

فرمانده نداجا در پایان، با اشاره به برنامه‌های ارتش در حوزه تولیدات فرهنگی به‌ویژه پویانمایی، گفت: نوآوری‌های متعددی در عرصه هنر، به‌خصوص در قالب پویانمایی و فناوری‌های نوین، در دستور کار قرار دارد. از آنجا که برخی اسناد تاریخی بسیار قدیمی و حتی ناخوانا هستند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌هایی مانند پویانمایی و هوش مصنوعی می‌تواند به بازآفرینی و ارائه دقیق‌تر این مفاهیم کمک کند. هدف ما تولید آثار فاخر و اثرگذار است تا نسل جوان با شناخت گذشته و حال، مسیر آینده کشور را آگاهانه دنبال کند.