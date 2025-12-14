به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیش از ظهر امروز در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با قدردانی از هنرمندان و پیشکسوتان حاضر، بر نقش هنر در ماندگاری هویت و افتخارات دریایی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در انتقال مفاهیم عمیق گفت: هنر روایت و قصه‌گویی از زیباترین و مؤثرترین هنرهاست و آنچه امروز به دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایت‌ها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کرده‌اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه عمق زحمات انجام‌شده فراتر از آن است که در چند اثر خلاصه شود، افزود: آنچه امروز ارائه شده تنها گوشه‌ای از یک اقیانوس تلاش و مجاهدت است و از همه عزیزانی که از خانه ملت و دیگر مجموعه‌ها در این آئین حضور یافتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به نام‌گذاری یکی از آثار با عنوان «مروارید» تصریح کرد: مروارید هوشمندانه انتخاب شده است؛ چراکه صید آن دشوار اما بسیار ارزشمند است و هرچه زمان می‌گذرد، ارزش آن بیشتر می‌شود. پیشکسوتان نیروی دریایی همان مرواریدهای گرانبهایی هستند که تجربه، ایمان و راهبرد را به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند.

وی توکل و توسل را از ارکان هویت نیروی دریایی دانست و گفت: دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه است و همین باور سبب شده نام‌هایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند. این مسیر با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) نه‌تنها کمرنگ نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به جایگاه راهبردی این نیرو افزود: امروز نیروی دریایی به‌عنوان نیرویی حیاتی و تعیین‌کننده شناخته می‌شود و این مسیر ادامه‌دار است. تاریخ امروز با گذشته متفاوت است و آنچه از دریا برمی‌خیزد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.

امیر دریادار ایرانی در پایان با قدردانی از هنرمندان حاضر در این آئین خاطرنشان کرد: نیروی دریایی همچون گذشته دست یاری به سوی جامعه هنری دراز می‌کند و هر اقدامی که در توان داشته باشد برای تداوم این مسیر انجام خواهد داد، چراکه اتحاد، انسجام و عبور از طوفان‌ها تنها با کار جمعی و توکل بر خدا ممکن است.