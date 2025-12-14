  1. سیاست
حقوق نیروهای نظامی باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر از سایر کارکنان دولت باشد

نماینده مردم تهران گفت: حقوق و مزایای نیروهای نظامی باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر از سایر کارکنان دولت باشد و مجلس با جدیت پیگیر احقاق حقوق ارتشیان و سپاهیان و حمایت از تلاش‌های آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقیایی نیروی دریایی که در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش، با تأکید بر اهمیت هنر و رسانه در ثبت حماسه‌های دفاعی کشور برگزار شد، گفت: توجه نیروی دریایی ارتش به حوزه فرهنگ و هنر اقدامی ارزشمند و ماندگار است که می‌تواند به تولید آثار فاخر تلویزیونی و سینمایی منجر شود.

وی با تقدیر از هنرمندان و دست‌اندرکاران آثار رونمایی‌شده افزود: مستندسازی رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های دلاورمردان نیروی دریایی تنها از مسیر رسانه و هنر ممکن است و این آثار می‌توانند آنچه در صحنه عمل رخ داده را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.


فلسفی با اشاره به تماشای یکی از این آثار در سینما ملت اظهار کرد: روایت‌های ارائه‌شده در این مستندها، از جمله روایت ۲۶ ساعت حضور و مجاهدت رزمندگان، حاوی درس‌های مهمی است که می‌تواند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نظامی مورد استفاده قرار گیرد.


نماینده مردم تهران همچنین از رسانه‌ها به‌دلیل توجه ویژه به موضوعات دفاعی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از اقدامات ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای در این حوزه حمایت خواهد کرد.


وی با تأکید بر لزوم حمایت مادی و معنوی از نیروهای مسلح تصریح کرد: اعتقاد ما این است که حقوق، مزایا و بودجه نیروهای نظامی باید متناسب با شأن و جایگاه آنان تأمین شود. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، حداقل پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به حوزه دفاعی اختصاص یابد که مجلس پیگیر تحقق و افزایش این سهم است.

فلسفی خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروهای نظامی باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر از سایر کارکنان دولت باشد و مجلس با جدیت پیگیر احقاق حقوق ارتشیان و سپاهیان و حمایت از تلاش‌های آنان در حوزه دفاع و امنیت کشور است.

هادی رضایی

    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 20
      پاسخ
      بابت چی ،،؟
      • حمید IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        17 2
        بابت امنیتی که داری
    • علی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      17 1
      پاسخ
      ظلم فراوانی درحق نیروهای مسلح شده . افرادی که پاسدارامنیت کشور و مردم هستن. امیدوارم با افزایش حقوق جبران بخشی از مطالبات انها انجام بشه
    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 1
      پاسخ
      همه فشارها بابت ایجاد امنیت و آرامش بروی نیروهای مسلح است لیکن حقوق این قشر از همه کمتر است.
    • جواد IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      8 0
      پاسخ
      نمایندگان مجلس و دولت گفتم گفتم حساب نیست عمل عمل حساب است

