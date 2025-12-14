حقوق نیروهای نظامی باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر از سایر کارکنان دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقیایی نیروی دریایی که در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش، با تأکید بر اهمیت هنر و رسانه در ثبت حماسه‌های دفاعی کشور برگزار شد، گفت: توجه نیروی دریایی ارتش به حوزه فرهنگ و هنر اقدامی ارزشمند و ماندگار است که می‌تواند به تولید آثار فاخر تلویزیونی و سینمایی منجر شود.

وی با تقدیر از هنرمندان و دست‌اندرکاران آثار رونمایی‌شده افزود: مستندسازی رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های دلاورمردان نیروی دریایی تنها از مسیر رسانه و هنر ممکن است و این آثار می‌توانند آنچه در صحنه عمل رخ داده را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.



فلسفی با اشاره به تماشای یکی از این آثار در سینما ملت اظهار کرد: روایت‌های ارائه‌شده در این مستندها، از جمله روایت ۲۶ ساعت حضور و مجاهدت رزمندگان، حاوی درس‌های مهمی است که می‌تواند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نظامی مورد استفاده قرار گیرد.



نماینده مردم تهران همچنین از رسانه‌ها به‌دلیل توجه ویژه به موضوعات دفاعی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از اقدامات ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای در این حوزه حمایت خواهد کرد.



وی با تأکید بر لزوم حمایت مادی و معنوی از نیروهای مسلح تصریح کرد: اعتقاد ما این است که حقوق، مزایا و بودجه نیروهای نظامی باید متناسب با شأن و جایگاه آنان تأمین شود. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، حداقل پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به حوزه دفاعی اختصاص یابد که مجلس پیگیر تحقق و افزایش این سهم است.

فلسفی خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروهای نظامی باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر از سایر کارکنان دولت باشد و مجلس با جدیت پیگیر احقاق حقوق ارتشیان و سپاهیان و حمایت از تلاش‌های آنان در حوزه دفاع و امنیت کشور است.