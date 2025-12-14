به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نیروی دریایی ارتش صبح یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش (نداجا)، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حجت‌الاسلام سعید نصیر الاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان در ستاد نداجا برگزار شد.

در این آئین، از سه مستند «عمق میدان»، «فرمانده و دریا» و «ناخدا عباس» و نماهنگ «دریاتباران وطن» رونمایی شد. همچنین عوامل برنامه تلویزیونی «۲۳۲ روز دور دنیا» مورد تقدیر قرار گرفتند.

مستند «عمق میدان» به تهیه کنندگی و کارگردان علی شهاب الدین، نخستین مستند راه یافته به مرحله داوری جشنواره حقیقت با موضوع نیروی دریایی است. این مستند به ماجرای تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد که در روزهای آغازین جنگ، با محوریت نیروی دریایی ارتش و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق البکر و الامیه می‌کنند، عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از ۱۴ ناوچه دشمن، ضربه‌ای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد می‌کند. «عمق میدان» در ادامه به روایتی پر تعلیق از بازگشت ناوچه ایرانی پیکان اشاره دارد؛ جایی که پس از اصابت موشک دشمن و شهادت جمعی از نیروها، یک افسر تکاور نیروی دریایی (امیر دریادار سرنوشت) و یک غواص اسیر عراقی، ۲۶ ساعت در آب‌های خلیج فارس در شرایطی دشوار مجبور به زیست مسالمت‌آمیز برای نجات جان خود می‌شوند. در این مستند به منظور بازسازی بخشی از روایت داستان از تکنیک موشن کومیک استفاده شده است.

مستند «فرمانده و دریا» به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود دهنوی مستند فرمانده و دریا به موضوع پرتره فرمانده ناوشکن تمام ایرانی دنا، ناخدا یکم مغانی در مأموریت ناوگروه ۸۶ می‌پردازد. تیم تولید مستند در مسیر بازگشت ناوگروه ۸۶ به ایران با هماهنگی انجام شده توسط با فرمانده نداجا به صورت پروازی از عمان به ناوگروه ملحق شدند و به مدت یک هفته در مسیر بازگشت ناوگروه را همراهی کردند.

«ناخدا عباس» به تهیه کنندگی و کار گردانی محمدعلی زارع شریفی و علیرضا دباغ، نخستین مستند بلند بازسازی شده با هوش مصنوعی است. ناخدا عباس فرزند ناخدا احمد در خانواده‌ای که همگی دریانورد بودند در سال ۱۲۵۷ هجری شمسی در بوشهر به دنیا آمد. در سن ۱۹ سالگی در حالی که هنوز مشغول یادگیری فنون دریانوردی نزد پدرش بود در سفری از بمبئی به سوی زنگبار براثر طوفان دریا پدر را ازدست می‌دهد و مجبور می‌شود با توکل به خدا و استفاده از مهارت‌های فردی خود کشتی و مسافران را به سلامت به زنگبار رسانده و از آنجا عازم بحرین و سپس بوشهر شود. شهرت این ناخدای جوان سبب می‌شود که او برای خدمت در نیروی دریایی قاجار انتخاب و پس از طی ماجراهایی به فرماندهی کشتی مظفری و سپس کشتی پرسپولیس برگزیده شود اما سعایت نیروهای بیگانه که طاقت دیدن مهارتهای این ناخدای ایرانی را نداشتند و حسادت و دشمنی برخی از عوامل داخلی سبب بروز مشکلاتی برای او می‌شود با این حال عشق و علاقه او به دریانوردی از یک سو و طبع شاعرانه اش باعث می‌شود که علاوه بر کشف راههای آبی شمال و جنوب کشور آثار ماندگاری در فرهنگ عاشورایی برجا بگذارد و بنیانگذار نوع خاصی از سینه زنی شود که پس از یک قرن هنوز هم پابرجاست.

نماهنگ حماسی «دریاتباران وطن» به خوانندگی نیما شمشادی جلوه‌ای تازه از اقتدار، ایمان و ایستادگی دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در قاب هنر به تصویرکشیده شده است.

مستند «۲۳۲ روز دور دنیا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید بهرامی نیز در ۳۰ قسمت در بندرعباس تولید شده و میزبان چهره‌های شاخص مردمی از ۳۰ استان ایران بود که در ایام تابستان ۱۴۰۳ پخش شد. مهمانان این برنامه به همراه علیرام نورایی به عنوان میزبان از تجهیزات نیروی دریایی در محل مأموریت بازدید می‌کنند. در بخش دیگر برنامه به معرفی مهمان برنامه پرداخته می‌شود. مهمانان هر قسمت از برنامه که از ۳۰ استان مختلف ایران انتخاب شده‌اند، در عرصه‌های هنری، ورزشی، علمی فعالیت داشته‌اند. همچنین مهمان حاضر در برنامه به همشهری خود که در این مأموریت فوق‌العاده دریایی حضور داشته هدیه‌ای تقدیم می‌کند.