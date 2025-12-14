گزارش ۸ فوتی در پی شیوع وبا در جنوب غربی پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بدین ترتیب تعداد کشته‌شدگان در سه هفته گذشته به ۱۲ نفر رسیده است.

عبدالغفار ختران، مسئول بهداشت منطقه، گفت که آخرین مرگ‌ها از منطقه چینه خوندی در شهرستان موسی‌خیل گزارش شده است که در آن ۶ کودک و ۲ مرد بزرگسال جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت که تیم‌های پزشکی از کویته، لورالای و بارخان به منطقه آسیب‌دیده رسیده‌اند و داروها به دستور مدیر کل بهداشت استان اعزام شده‌اند.

این مقام افزود که یک مدرسه دولتی برای ارائه درمان اضطراری به بیماران به یک بیمارستان موقت تبدیل شده است.

به گفته مقامات بهداشتی، حداقل ۱۴ بیمار مبتلا به وبا در حال حاضر در این منطقه تحت درمان هستند.

مقامات بهداشتی همچنین نمونه‌هایی از آب را برای تعیین منبع شیوع بیماری جمع‌آوری کرده‌اند.