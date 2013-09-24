108 بیمار مبتلا به وبا در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است

مهدی طباطبایی روز سه شنبه در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی که در تالار اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار داشت: شیوع بیماری وبا در دو کشور افغانستان و پاکستان به دلیل تردد غیر مجاز اتباع بیگانه، ایران را نیز درگیر کرده است و موجب شده است تا این بیماری از طریق تماس ایرانیان با اتباع بیگانه و همچنین تردد اتباع این کشور ها مرزهای بهداشتی ما را نیز مورد تهدید قرار دهد.

طباطبایی وضعیت بهداشتی در کشور های افغانستان و پاکستان را بسیار نابسامان عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه این نابسامانی به هزینه های درمان و پیشگیری در جمهوری اسلامی ایران افزوده است و در این بین استان سیستان و بلوچستان به عنوان ضربه گیر بیماری های وارداتی از آن طرف مرز ها تبدیل شده است.

وی افزود: ميكروب شناسايي شده در نمونه گيري هاي صورت گرفته از مبتلايان به وبا تحت درمان در استان حاکی از وارداتي بودن اين بيماري است.

وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته به منظور مبارزه و پیشگیری با این بیماری از جمله كلرزني آب آشاميدني و بهسازی اردوگاه الغدیر محل نگهداری اتباع بیگانه و تعویض پتوهای این اردوگاه و همچنین افزایش سرویس های بهداشتی در این مکان از روند توسعه این بیماری جلوگیری شده است.

وی گفت: در این راستا آموزش های لازم به خانواده ها داده شده و تمامی مکان های تجمع این بیماری با تمهیدات لازم مورد پاکسازی قرار گرفته است.