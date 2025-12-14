موفق: مانور زلزله ۶.۸ ریشتری و سیل در مرکز خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا موفق قبل از ظهر یکشنبه در مانور تمام عیار زلزله و سیل که در روستای باغچق برگزار شد اظهار کرد: این مانور با پیش فرض زلزله ۶.۸ ریشتری رأس ساعت ۹:۰۰ در روستای باغچق برگزار شد.
وی آمادگی دستگاههای اجرایی در این مانور را ضروری دانست و افزود: در این مانور، دو شهر بجنورد و حصار به همراه هفت روستای اطراف در محدوده اثر زلزله قرار گرفتند و در مجموع حدود ۲۵۰ هزار نفر تحت تأثیر این حادثه فرضی قرار دارند.
فرماندار بجنورد با اشاره به ابعاد گسترده خسارات، عنوان کرد: به دلیل شدت زلزله، بخش قابل توجهی از زیرساختهای حیاتی از جمله شبکههای آب، برق و گاز آسیب دیده است، در این راستا و برای جلوگیری از بروز خطرات ثانویه، خطوط گاز ناایمن در مناطق آسیبدیده بهصورت کامل قطع شد.
موفق ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۰ درصد از واحدهای شهری و نزدیک به ۴۰ درصد از اماکن روستایی دچار تخریب و شدهاند، همچنین در سناریوی این مانور، حدود ۳۰۰۰ نفر مجروح و ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
وی با تأکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: تیمهای امدادی و عملیاتی از همان دقایق اولیه در محل حادثه مستقر شدهاند و عملیات امداد، نجات و ارزیابی خسارات را آغاز کردهاند، تمام ظرفیتها برای پایش مناطق آسیبدیده بهکار گرفته شده و بخشی از مراکز تأمین آب شرب نیز دچار خسارت شده است.
