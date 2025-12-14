به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، جدیدترین قسمت از برنامه «پشت جلد» به رمان «فرانکنشتاین» و فیلم «فرانکنشتاین» گیرمو دل تورو میپردازد.
رمان «فرانکنشتاین» مری شلی اولین بار در سال ۱۸۱۸ منتشر شد و خیلی زود به یکی از کتابهای ماندگار تاریخ ادبیات تبدیل شد.
بیش از ۲۰۰ سال از انتشار این رمان میگذرد و هیولای فرانکنشتاین همچنان در محافل ادبی، سینمایی و فلسفی محل بحث و گفتگو است. تا به حال بیش از ۳۰ اقتباس سینمایی از رمان «فرانکنشتاین» صورت گرفته که آخرین آن را گیرمو دل تورو در سال ۲۰۲۵ انجام داده است.
در قسمت جدید برنامه «پشت جلد» این رمان و اقتباس سینمایی بررسی و تحلیل میشوند و مهرگان رضائیان از مدرسان دانشگاه تهران نیز از ارزشهای ادبی «فرانکنشتاین» میگوید.
برنامه «پشت جلد» به تهیه کنندگی سجاد کلبادینژاد اجرا و سردبیری احمد محمدتبریزی و عطیه موذن و گزارشگری آوا نوری یکشنبه ها ساعت ۲۱ تا ۲۲ از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود.
«اول راه» در رادیو نمایش
همچنین پخش مجموعه نمایش رادیویی «اول راه» به نویسندگی جهانشاه آلمحمود و کارگردانی نازنین مهیمنی، از رادیو نمایش آغاز شد.
داستان این نمایش به روزهای آغازین جنگ تحمیلی بازمیگردد؛ زمانی که جعفر، نوجوانی دوازدهساله همراه با خانواده و اهالی روستا ناچار به پناه گرفتن در غاری در ارتفاعات اطراف مهران میشود.
«اول راه» با تکیه بر فضاسازی صوتی، شخصیتپردازی دقیق و روایت کودکانه اما عمیق، تجربهای متفاوت از بازنمایی جنگ در قالب نمایش رادیویی ارائه میدهد.
این اثر به تهیهکنندگی ژاله محمدعلی با صدابرداری محمدرضا محتشمی، افکتوری نرگس موسیپور و حضور جمعی از هنرمندان رادیو از جمله شمسی صادقی، سعیده فرضی، حمید یزدانی ابیانه، محمد پورحسن، مهدی نمینی مقدم، ماکان رضاییپور، راضیه مومیوند، سیما خوشچشم، فریبا طاهری، مونا صفی، شیرین سپهراد، مینو جبارزاده، ناهید فیضیزاده، محمدرضا قلمبر و بهادر ابراهیمی تولید شده است.
پخش این نمایش ساعت ۲ بامداد و تکرار آن همان روز در ساعتهای ۱۰ و ۱۶:۳۰ است.
نمایش رادیویی «اول راه» از رادیو نمایش، موج افام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز پخش میشود.
نظر شما