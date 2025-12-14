سردار دامغانی: بانوان محور اثرگذاری جامعه در عرصه جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر یکشنبه در دیدار با بانوان پایور به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به بسیجیان اظهار کرد: حضرت امام با خلوص کامل به حال بسیجیان غبطه میخورد و میگفت از خدا میخواهم با بسیجیان محشور شوم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ شهادت افزود: تمام اجراها، ثوابها، جایگاهها و مقامها برای شهید بودن است؛ و شهادت تنها به معنای گلوله خوردن نیست.
وی با اشاره به مقام والای حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س)، افزود: شاید رسیدن به مقام شأن ممکن نباشد، اما در مسیر آن بودن مهم است.
سردار دامغانی از اهمیت نقش آفرینی خواهران گفت و تصریح کرد: خواهران در حوزههای فرهنگی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی اثرگذاری ویژه دارند و باید در اولویت قرار گیرند، برادران در این حوزه نقش کمکی دارند، اما در حوزه سخت برعکس است.
وی با اشاره به شرایط خدمت بانوان گفت: خواهران در مجموعه با کمترین امکانات در حال خدمت هستند، اما همیشه خواهران باید در اولویتبندی قرار گیرند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اعتقاد به اینکه نباید غفلت در حوزه تأثیرگذاری زنان داشته باشیم تصریح کرد،:اگر نتوانیم زیرساخت ایجاد کنیم برای حوزه تأثیر گذاری بانوان، به شکست خواهیم رسید.
وی خدمت بیمزد و منت را جهاد دانست و و افزود: تکلیف دینی و ایمانی خواهران برای خودشان باقی است؛ با هر کمبود و ضعف، تکلیف ساقط نمیشود.
سردار دامغانی با اشاره به ضرورت تشکیل هیأتهای اندیشهورز در تمامی سطوح اظهار کرد: گر تصمیمها تنها بر اساس تشخیص فردی حتی گر درست باشد اتخاذ شود، سنگ روی سنگ بند نمیشود؛ زیرا سازمان قواعد و ضوابط مشخصی دارد
وی فرزندآوری و رشد جمعیت را تکلیف دانست و گفت: برای اینکه ایران آینده، اسلام و تشیع قوت داشته باشد، نیاز به جمعیت داریم. خلأ جمعیتی داریم و باید جبران شود.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن اظهار کرد: اسلام جایگاه زن را در جایگاه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) میبیند.
وی با بیان اینکه غرب زن را به اشکال مختلف درمیآورد، گفت: بانوان باید حقیقت زن، خلقت زن و شخصیت حقیقی زن را ببینند و این حس عزت و کرامت را به دختران منتقل کنند.
سردار دامغانی با اشاره به این جمله که «بهشت زیر پای مادران است» گفت: این بهشت بر اساس کارکردها است.
وی خانواده شهید را که شهیدپرور است صاحب جایگاه ویژهای دانست و گفت: مادران شهدا اجرشان کمتر از شهیدان نیست.
در این دیدار از بسیجی فعال هما اکبری به پاس فعالیتهای ارزنده و پوشش رسانهای برنامههای هفته بسیج و هفته زن تقدیر به عمل آورد.
